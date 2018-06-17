    Глава МВД Великобритании рассказал, как его ограбили

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    Глава МВД Великобритании рассказал, как его ограбили

    Глава МВД Великобритании рассказал, как его ограбили

    Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид признался, что несколько месяцев назад стал жертвой нападения грабителей на мопеде, которые украли у него мобильный телефон.

    Саджид Джавид: «Это произошло мгновенно. Я находился рядом с вокзалом Юстон и взял свой телефон, чтобы вызвать такси. Пока я осознал, что происходит, все уже случилось. Они просто подъехали, схватили его и скрылись».

    Глава МВД объявил о мерах, которые призваны искоренить насилие на улицах британских городов. Он выступает за введение запрета на продажу ножей в Интернете, за проведение полицейскими профилактических бесед с молодежью, а также за усиление борьбы с торговцами наркотиками.

    Джавид был назначен министром внутренних дел Великобритании 30 апреля. Ранее он возглавлял Министерство по делам регионов и местного самоуправления. Выходец из семьи пакистанских иммигрантов, Джавид стал первым главой МВД Соединенного Королевства, который является представителем этнического меньшинства.

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