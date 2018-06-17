Глава МВД Великобритании рассказал, как его ограбили

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид признался, что несколько месяцев назад стал жертвой нападения грабителей на мопеде, которые украли у него мобильный телефон.

Саджид Джавид: «Это произошло мгновенно. Я находился рядом с вокзалом Юстон и взял свой телефон, чтобы вызвать такси. Пока я осознал, что происходит, все уже случилось. Они просто подъехали, схватили его и скрылись».



Глава МВД объявил о мерах, которые призваны искоренить насилие на улицах британских городов. Он выступает за введение запрета на продажу ножей в Интернете, за проведение полицейскими профилактических бесед с молодежью, а также за усиление борьбы с торговцами наркотиками.



Джавид был назначен министром внутренних дел Великобритании 30 апреля. Ранее он возглавлял Министерство по делам регионов и местного самоуправления. Выходец из семьи пакистанских иммигрантов, Джавид стал первым главой МВД Соединенного Королевства, который является представителем этнического меньшинства.