    Названа причина схода пассажирского поезда с рельсов в Казахстане

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    • Фото: almalife /vk.com
    Названа причина схода пассажирского поезда с рельсов в Казахстане

    Названа причина схода пассажирского поезда с рельсов в Казахстане

    Названа причина схода пассажирского поезда с рельсов в Казахстане
  • Фото: almalife /vk.com

    • В Жамбылской области на юге Казахстана опрокинулись вагоны пассажирского поезда №10 сообщением Астана — Алма-Ата.

    Напомним, ранее на участке Сары-Шаган — Шу произошел сход восьми пассажирских вагонов поезда, следовавшего по маршруту Астана — Алма-Ата. В результате аварии погиб подросток, трое взрослых пострадали и были госпитализированы.

    Как сообщили в пресс-службе комитета транспорта министерства по инвестициям и развитию республики, «ЧП произошло после того, как машинист увидел искривление пути и применил экстренное торможение». По информации пресс-службы, для расследования инцидента создана специальная комиссия при комитете транспорта.

    смотретьПассажирский поезд сошел с рельсов в Казахстане: погиб подросток
    Пассажирский поезд сошел с рельсов в Казахстане: погиб подросток
    На месте ЧП работают подразделения спасателей, бригада экстренного реагирования трассового медико-спасательного пункта, задействован реанимобиль, бригада скорой медицинской помощи. Пассажиры аварийного поезда были отправлены на станцию Шу на другом пассажирском поезде.

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