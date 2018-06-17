Названа причина схода пассажирского поезда с рельсов в Казахстане

В Жамбылской области на юге Казахстана опрокинулись вагоны пассажирского поезда №10 сообщением Астана —
Алма-Ата.
Напомним, ранее на участке Сары-Шаган — Шу произошел сход восьми пассажирских вагонов поезда, следовавшего по маршруту Астана — Алма-Ата. В результате аварии погиб подросток, трое взрослых пострадали и были госпитализированы.
Как сообщили в пресс-службе комитета транспорта министерства по инвестициям и развитию республики, «ЧП произошло после того, как машинист увидел искривление пути и применил экстренное торможение». По информации пресс-службы, для расследования инцидента создана специальная комиссия при комитете транспорта.
На месте ЧП работают подразделения спасателей, бригада экстренного реагирования трассового медико-спасательного пункта, задействован реанимобиль, бригада скорой медицинской помощи. Пассажиры аварийного поезда были отправлены на станцию Шу на другом пассажирском поезде.
Как сообщили в пресс-службе комитета транспорта министерства по инвестициям и развитию республики, «ЧП произошло после того, как машинист увидел искривление пути и применил экстренное торможение». По информации пресс-службы, для расследования инцидента создана специальная комиссия при комитете транспорта.
На месте ЧП работают подразделения спасателей, бригада экстренного реагирования трассового медико-спасательного пункта, задействован реанимобиль, бригада скорой медицинской помощи. Пассажиры аварийного поезда были отправлены на станцию Шу на другом пассажирском поезде.
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