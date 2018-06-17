Заместитель председателя Верховной рады Оксана Сыроед назвала «Северный поток — 2» оружием, которое Россия «уже доставила в Берлин». На ее слова отреагировали в Госдуме РФ.
Председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный прокомментировал слова Оксаны Сыроед в беседе с RT.
Павел Завальный: «Они опасаются потерять не просто денежный поток, связанный с транзитом газа через Украину, но и рычаг для влияния, для шантажа Европы нарушением транзита через свою территорию».
Депутат подчеркнул, что любая страна, стремясь обеспечить безопасность энергоресурсов, увеличивает количество поставщиков и число маршрутов доставки. То же самое делают ЕС и Россия.
Павел Завальный: «Это диверсификация экспортных каналов и коридоров. Был один канал через Украину на протяжении 25 лет. Мы испытываем с Украиной постоянные проблемы с неплатежами за газ, проблемы с транзитом, и в Европе это прекрасно понимают. Безопасность и надежность поставок определяют „Северный поток — 2“ и „Турецкий поток“».
Ранее Сыроед выразила опасения по поводу строительства газопровода «Северный поток — 2». По ее словам, этот газопровод — оружие, которое Россия доставила в Европу, и теперь вопрос лишь в том, когда Москва решит его использовать.
Павел Завальный: «Они опасаются потерять не просто денежный поток, связанный с транзитом газа через Украину, но и рычаг для влияния, для шантажа Европы нарушением транзита через свою территорию».
Депутат подчеркнул, что любая страна, стремясь обеспечить безопасность энергоресурсов, увеличивает количество поставщиков и число маршрутов доставки. То же самое делают ЕС и Россия.
Павел Завальный: «Это диверсификация экспортных каналов и коридоров. Был один канал через Украину на протяжении 25 лет. Мы испытываем с Украиной постоянные проблемы с неплатежами за газ, проблемы с транзитом, и в Европе это прекрасно понимают. Безопасность и надежность поставок определяют „Северный поток — 2“ и „Турецкий поток“».
Ранее Сыроед выразила опасения по поводу строительства газопровода «Северный поток — 2». По ее словам, этот газопровод — оружие, которое Россия доставила в Европу, и теперь вопрос лишь в том, когда Москва решит его использовать.
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