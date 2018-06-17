«Макс, жги»: Галкин в трусах привел в восторг российских знаменитостей

Алла Пугачёва показала мужское достоинство Максима Галкина.

Видео с юмористом в плавках уже набрало более 4 млн просмотров. Снимала мужа сама Примадонна, сейчас она с детьми Гарри и Лизой отдыхает на Кипре. Галкин приезжает к семье в свободное от работы время. В один из таких дней Пугачёва и подловила мужа во всей красе. Примадонна в кадре так и не появилась, зато всем показала Галкина, каким видит его только она.



Алла Пугачёва, народная артистка СССР: «Я женщина взрослая, я уже наснималась в своей жизни, а ты давай, молодежь, шуруй».



Шоу-бизнес от хоум-видео Пугачёвой и Галкина — в восторге. Увидеть юмориста в труселях довелось немногим. А тут сама Примадонна «дает зеленый свет» к телу мужа.



Корреспондент: «Не смутительно?»



Наташа Королёва, заслуженная артистка РФ: «А что тут смутительного?»



Корреспондент: «А Сергей в трусах бывает?»



Наташа Королёва: «И Сергей бывает, что же нам теперь сделать? Отличное видео. Макс жги, ты крут, ты лучший, правильно делаешь».