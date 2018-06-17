Дзагоев рассчитывает восстановиться к стадии плей-офф

Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев, получивший травму в матче с Саудовской Аравией, не теряет надежды еще сыграть на чемпионате мира.
Матчи группового этапа с командами Египта и Уругвая футболист пропустит, но рассчитывает сыграть в плей-офф.
Алан Дзагоев: «Надеюсь успеть еще сыграть на чемпионате мира. Для этого нам нужно выйти из группы».
Дзагоев получил повреждение задней поверхности бедра на 23-й минуте матча с Саудовской Аравией. На второй матч в Санкт-Петербург вместе с командой полузащитник не полетит. Он останется в Москве для продолжения реабилитации. Сегодня футболисту исполнилось 28 лет.
Алан Дзагоев: «Надеюсь успеть еще сыграть на чемпионате мира. Для этого нам нужно выйти из группы».
Алан Дзагоев: «Надеюсь успеть еще сыграть на чемпионате мира. Для этого нам нужно выйти из группы» pic.twitter.com/AewUROi4Fc— Сборная России (@TeamRussia) June 17, 2018
Дзагоев получил повреждение задней поверхности бедра на 23-й минуте матча с Саудовской Аравией. На второй матч в Санкт-Петербург вместе с командой полузащитник не полетит. Он останется в Москве для продолжения реабилитации. Сегодня футболисту исполнилось 28 лет.
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