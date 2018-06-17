Умерла попавшая в ДТП супруга принца Камбоджи

Жена
74-летнего принца Камбоджи Нородома Ранарита Оук Пхалла скончалась от травм, полученных в воскресенье в результате ДТП на юго-западе королевства.
О смерти супруги принца сообщило агентство Синьхуа. По его данным, Оук Пхалла скончалась в 12:23 по местному времени (08:23 мск) от тяжелых травм.
Автомобиль принца Камбоджи Нородома Ранарита и его жены в воскресенье столкнулся со встречной машиной на юго-западе страны, супруги были госпитализированы. Принц получил легкие травмы ноги и головы.
Автомобиль принца Камбоджи Нородома Ранарита и его жены в воскресенье столкнулся со встречной машиной на юго-западе страны, супруги были госпитализированы. Принц получил легкие травмы ноги и головы.
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