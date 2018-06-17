Афины и Скопье подписали соглашение о новом названии Македонии

Министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и Македонии Никола Димитров подписали соглашение о новом конституционном названии Македонии. Под документом также поставил подпись спецпредставитель генсека ООН Мэтью Нимица, который выступал посредником на переговорах.
В конституции ранее было закреплено название Республика Македония. В Афинах заявляли: из-за этого названия их соседей путают с греческой областью Македония. Ожесточенный спор продолжался многие годы.
Соглашение, согласно которому страна получит конституционное название Республика Северная Македония, открывает для Скопье путь для вступления в НАТО и ЕС, а также знаменует новую эпоху в отношениях двух стран. Этот документ называют историческим, отмечает РИА Новости.
Подписание документа состоялось в поселке Псарадес в районе озер Преспа, на границе Греции и Македонии. На торжественной церемонии присутствовали премьеры двух стран Алексис Ципрас и Зоран Заев, а также заместитель генерального секретаря ООН Розмари Ди Карло и высокопоставленные европейские чиновники — Федерика Могерини и еврокомиссар Йоханнес Хан.
Подписание соглашения гости встретили аплодисментами и криками «Браво». Овации продолжались больше минуты.
Соглашение, согласно которому страна получит конституционное название Республика Северная Македония, открывает для Скопье путь для вступления в НАТО и ЕС, а также знаменует новую эпоху в отношениях двух стран. Этот документ называют историческим, отмечает РИА Новости.
Подписание документа состоялось в поселке Псарадес в районе озер Преспа, на границе Греции и Македонии. На торжественной церемонии присутствовали премьеры двух стран Алексис Ципрас и Зоран Заев, а также заместитель генерального секретаря ООН Розмари Ди Карло и высокопоставленные европейские чиновники — Федерика Могерини и еврокомиссар Йоханнес Хан.
Подписание соглашения гости встретили аплодисментами и криками «Браво». Овации продолжались больше минуты.
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