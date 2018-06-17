«Красивая медуза»: россияне приняли запуск ракеты за НЛО

Жители нескольких российских регионов приняли свечение от запущенной ракеты «Союз» за НЛО.
В ночь, когда был произведен запуск «Союза» со спутником «Глонасс-М», люди заметили в небе «медузу», которую приняли за вторжение внеземной цивилизации. В социальных сетях появились десятки роликов, на которых запечатлен полет ракеты.
В Минобороны сообщили, что ракета «Союз-2.1б» со спутником стартовала с Плесецка в 00:46 мск. В 00:56 от ее третьей ступени отделилась головная часть в составе разгонного блока «Фрегат» и спутника, после чего разгонный блок вывел «Глонасс-М» на расчетную орбиту. После запуска спутника «Глонасс-М» разгонный блок «Фрегат» увели на орбиту «захоронения», сообщает «Интерфакс».
В Минобороны сообщили, что ракета «Союз-2.1б» со спутником стартовала с Плесецка в 00:46 мск. В 00:56 от ее третьей ступени отделилась головная часть в составе разгонного блока «Фрегат» и спутника, после чего разгонный блок вывел «Глонасс-М» на расчетную орбиту. После запуска спутника «Глонасс-М» разгонный блок «Фрегат» увели на орбиту «захоронения», сообщает «Интерфакс».
Европейская часть России сегодня видела «медузу в ночном небе»: Ракета «Союз» со спутником ГЛОНАСС стартовала с космодрома Плесецк.— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 17 июня 2018 г.
Получилось красиво pic.twitter.com/8zHws98Fa4
Комментарии