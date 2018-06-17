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    «Красивая медуза»: россияне приняли запуск ракеты за НЛО. запуски ракет, космос, НЛО и инопланетяне, Плесецк, спутники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Красивая медуза»: россияне приняли запуск ракеты за НЛО

    «Красивая медуза»: россияне приняли запуск ракеты за НЛО

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    «Красивая медуза»: россияне приняли запуск ракеты за НЛО

    «Красивая медуза»: россияне приняли запуск ракеты за НЛО

    «Красивая медуза»: россияне приняли запуск ракеты за НЛО

      Жители нескольких российских регионов приняли свечение от запущенной ракеты «Союз» за НЛО.

      В ночь, когда был произведен запуск «Союза» со спутником «Глонасс-М», люди заметили в небе «медузу», которую приняли за вторжение внеземной цивилизации. В социальных сетях появились десятки роликов, на которых запечатлен полет ракеты.

      В Минобороны сообщили, что ракета «Союз-2.1б» со спутником стартовала с Плесецка в 00:46 мск. В 00:56 от ее третьей ступени отделилась головная часть в составе разгонного блока «Фрегат» и спутника, после чего разгонный блок вывел «Глонасс-М» на расчетную орбиту. После запуска спутника «Глонасс-М» разгонный блок «Фрегат» увели на орбиту «захоронения», сообщает «Интерфакс».









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