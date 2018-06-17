На реке в Якутии перевернулась лодка: есть погибшие

Лодка, на борту которой находились четыре человека, перевернулась на протоке Казачка, неподалеку от села Казачье в
Усть-Янском районе Якутии.
В МЧС сообщили, что инцидент с лодкой произошел накануне вечером. В ней находились четыре человека, двоим удалось спастись, передает ТАСС.
ГУ МЧС по Республике Саха: «Одну женщину из воды вытащили без признаков жизни».
Еще один человек числится пропавшим без вести. В районе, где перевернулась лодка, поблизости нет спасательных подразделений, поэтому в поисках участвует местное население. Привлечено 12 моторных лодок. Планируется направить на место водолазов из Якутска.
ГУ МЧС по Республике Саха: «Одну женщину из воды вытащили без признаков жизни».
Еще один человек числится пропавшим без вести. В районе, где перевернулась лодка, поблизости нет спасательных подразделений, поэтому в поисках участвует местное население. Привлечено 12 моторных лодок. Планируется направить на место водолазов из Якутска.
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