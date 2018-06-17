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    Дзагоев не полетит в Санкт-Петербург на матч со сборной Египта

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    Дзагоев не полетит в Санкт-Петербург на матч со сборной Египта

    Дзагоев не полетит в <nobr>Санкт-Петербург</nobr> на матч со сборной Египта

    Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев пропустит вторую встречу группового этапа чемпионата мира из-за травмы, полученной в матче открытия против Саудовской Аравии.

    Как сообщили в пресс-службе российской национальной команды, футболист не полетит в Санкт-Петербург на матч с Египтом и останется в Москве для продолжения реабилитации.

    Оценить функциональное состояние футболиста и принять решение о дальнейшей тактике лечения и реабилитации планируется после матча с командой Египта.



    В матче с Саудовской Аравией Дзагоев получил повреждение задней поверхности бедра. Встречу сборная России выиграла с разгромным счетом 5:0.

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