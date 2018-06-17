Дзагоев не полетит в Санкт-Петербург на матч со сборной Египта

Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев пропустит вторую встречу группового этапа чемпионата мира
из-за травмы, полученной в матче открытия против Саудовской Аравии.
Как сообщили в пресс-службе российской национальной команды, футболист не полетит в Санкт-Петербург на матч с Египтом и останется в Москве для продолжения реабилитации.
Оценить функциональное состояние футболиста и принять решение о дальнейшей тактике лечения и реабилитации планируется после матча с командой Египта.
В матче с Саудовской Аравией Дзагоев получил повреждение задней поверхности бедра. Встречу сборная России выиграла с разгромным счетом 5:0.
Оценить функциональное состояние футболиста и принять решение о дальнейшей тактике лечения и реабилитации планируется после матча с командой Египта.
Алан Дзагоев не летит с командой на игру в Санкт-Петербург.— Сборная России (@TeamRussia) June 17, 2018
Он останется в Москве для продолжения реабилитации.
После возвращения из Санкт-Петербурга будет оценено функциональное состояние футболиста и принято решение о дальнейшей тактике лечения и реабилитации. pic.twitter.com/6Kiikv6mZd
В матче с Саудовской Аравией Дзагоев получил повреждение задней поверхности бедра. Встречу сборная России выиграла с разгромным счетом 5:0.
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