В Киеве после стычек с полицией задержаны 56 противников гей-парада

В Киеве утром в воскресенье вспыхнули стычки полицейских с противниками проведения «Марша равенства» — акции, организованной
гей-сообществом.
Как следует из сообщения пресс-службы Национальной полиции Украины, более 150 человек перекрыли дорогу на маршруте движения «Марша равенства». Правоохранители вступили с этими людьми в диалог, однако они отказались освободить проход.
Полиция Украины: «Чтобы избежать провокаций и возможных столкновений, стражи порядка оттеснили их с дороги. При этом нескольких мужчин, которые сопротивлялись и применяли газовые баллончики, задержали».
Противники «Марша равенства» пытались помешать мероприятию и устроили стычки, пять правоохранителей получили травмы, были задержаны 56 человек.
Как сообщает «Интерфакс», «Марш равенства», организованный ЛГБТ-сообществом, закончился. Шествие длилось около 20 минут. По данным полиции, в акции участвовали свыше 2 тыс человек. Стражи порядка пресекли семь попыток остановить движение колонны.
Полиция Украины: «Чтобы избежать провокаций и возможных столкновений, стражи порядка оттеснили их с дороги. При этом нескольких мужчин, которые сопротивлялись и применяли газовые баллончики, задержали».
Противники «Марша равенства» пытались помешать мероприятию и устроили стычки, пять правоохранителей получили травмы, были задержаны 56 человек.
Как сообщает «Интерфакс», «Марш равенства», организованный ЛГБТ-сообществом, закончился. Шествие длилось около 20 минут. По данным полиции, в акции участвовали свыше 2 тыс человек. Стражи порядка пресекли семь попыток остановить движение колонны.
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