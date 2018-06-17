    В Киеве после стычек с полицией задержаны 56 противников гей-парада

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    • Фото: @NPU_GOV_UA / twitter.com
    В Киеве после стычек с полицией задержаны 56 противников <nobr>гей-парада</nobr>

    В Киеве после стычек с полицией задержаны 56 противников гей-парада

    В Киеве после стычек с полицией задержаны 56 противников <nobr>гей-парада</nobr>
  • Фото: @NPU_GOV_UA / twitter.com

    • В Киеве утром в воскресенье вспыхнули стычки полицейских с противниками проведения «Марша равенства» — акции, организованной гей-сообществом.

    Как следует из сообщения пресс-службы Национальной полиции Украины, более 150 человек перекрыли дорогу на маршруте движения «Марша равенства». Правоохранители вступили с этими людьми в диалог, однако они отказались освободить проход.

    Полиция Украины: «Чтобы избежать провокаций и возможных столкновений, стражи порядка оттеснили их с дороги. При этом нескольких мужчин, которые сопротивлялись и применяли газовые баллончики, задержали».

    Противники «Марша равенства» пытались помешать мероприятию и устроили стычки, пять правоохранителей получили травмы, были задержаны 56 человек.

    Как сообщает «Интерфакс», «Марш равенства», организованный ЛГБТ-сообществом, закончился. Шествие длилось около 20 минут. По данным полиции, в акции участвовали свыше 2 тыс человек. Стражи порядка пресекли семь попыток остановить движение колонны.

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