Топ-5 новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 17 июня

Летающий робошланг для пожарных, гироскутер для обеих ног, сменные накладки на шины велосипедов и кое-что еще — в горячей пятерке удивительных открытий и изобретений со всего мира.

5. Душ на колесах



Помыться теплой водой после активного отдыха на природе перед тем, как ехать домой, предлагает устройство, созданное небольшой компанией из штата Техас. Автомобильный душ питается от бортовой сети и разогревает воду до комфортных 35 градусов примерно за 15 минут (если она была очень холодной, то потребуется полчаса). Количество воды — всего 1 галлон, то есть 3,8 литра, но авторы уверены, что этого вполне достаточно: влага расходуется экономно благодаря тому, что она не просто разбрызгивается, а поступает к телу через встроенную мочалку.



4. Ролики XXI века



Компания из Китая представила гироскутер, разделенный на две независимые части — для правой и левой ног. Обе имеют систему поддержания равновесия. Судя по рекламному ролику, это и правда позволяет выделывать ранее немыслимые трюки. При желании платформы можно соединить и кататься как на обычном гироскутере.



3. Робот-шланг



Исследователи из японского университета Тохоку испытали новую разработку, призванную помочь пожарным. Это система тушения, которую журналисты немедленно назвали «летающим робошлангом». Реактивные струи воды здесь действительно поднимают пожарный рукав в воздух, а электромоторы направляют основной поток. По мысли создателей, новинка должна помочь лучше тушить труднодоступные места, а то, что вода неизбежно заливает и все вокруг, — это неизбежный и не такой уж страшный побочный эффект.



2. В небо на дроне



Калифорнийская компания Kitty Hawk продемонстрировала летающий гидроцикл. Это аппарат с 10 винтами, который может стартовать хоть с земли, хоть с воды. Ради безопасности высота полета ограничена тремя метрами, хотя создатели уверяют, что обучиться управлению очень просто, это занимает не более часа. Компания уже начала принимать заказы на устройство. Оно, кстати, позиционируется не как транспортное средство, а как способ развлечения. Максимальная скорость — 32 км/ч.



1. Одежда для шин



Проблему смены велосипедных шин для разных сезонов и типов покрытия, возможно, решила компания из Норвегии. Она создала колеса со сменными накладками, которые фиксируются при помощи застежки-молнии. Это позволяет легко ставить, например, накладку с усиленным протектором для бездорожья или шипованную для зимы. Создатели уверяют, что фиксация молнии вполне надежна и шина на ходу не расстегнется.