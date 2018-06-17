Бывший военный изобрел полки-тайники для коллекционеров

Бывший военный Олег Яковенко изобрел «систему скрытого хранения», как он ее сам называет. С виду это обычная полка, но, если нажать на нижнюю часть, откроется внутренняя секция.
Идея пришла на выставке оружия: Олегу не понравилось, что футляры или стойки для коллекционных образцов часто смотрятся дешево и не подчеркивают красоты изделий. И дома любой коллекционер мучается, как достойно представить свое собрание гостям и полюбоваться самому, а в остальное время удобно хранить и не занимать при этом много пространства.
Олег нашел собственное решение, на разработку которого ушел не один год.
Олег Яковенко: «Сама идея хранения в полке не нова. В течение двух с половиной лет я изучал технологии, применяемые в сопутствующих сферах».
Результатом стали полки-тайники, которые Олег теперь делает на заказ (цена — от 30 тысяч рублей) в своей мастерской. На создание одного экземпляра требуется три недели. Мастер вручную вытачивает даже винты. Использует по желанию покупателя самые разные породы дерева, кожу, замшу. Во внутреннем отделении тут спрятан металлический лист: изделия крепятся с помощью магнитов, поэтому панель можно опускать до вертикального положения.
Началось все с оружия, но сейчас Олег делает и варианты с перегородками, например, для часов. Замков или кодов не ставит — говорит: если стараться сделать сейф, это совсем другая задача.
Подробности — в сюжете программы «Чудо техники».
Олег нашел собственное решение, на разработку которого ушел не один год.
Олег Яковенко: «Сама идея хранения в полке не нова. В течение двух с половиной лет я изучал технологии, применяемые в сопутствующих сферах».
Результатом стали полки-тайники, которые Олег теперь делает на заказ (цена — от 30 тысяч рублей) в своей мастерской. На создание одного экземпляра требуется три недели. Мастер вручную вытачивает даже винты. Использует по желанию покупателя самые разные породы дерева, кожу, замшу. Во внутреннем отделении тут спрятан металлический лист: изделия крепятся с помощью магнитов, поэтому панель можно опускать до вертикального положения.
Началось все с оружия, но сейчас Олег делает и варианты с перегородками, например, для часов. Замков или кодов не ставит — говорит: если стараться сделать сейф, это совсем другая задача.
Подробности — в сюжете программы «Чудо техники».
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