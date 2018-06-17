Серная шашка, жалюзи против жары, гель-антисептик: тест рекламных обещаний

Антисептический гель для рук — не опасно ли им пользоваться постоянно, и дает ли он вообще эффект? Серная шашка против вредителей — помогает ли очистить теплицу или погреб? Инновационные жалюзи против солнца — правда ли они понижают температуру в комнате? Программа «Чудо техники» проверила обещания производителей.
Шашка против вредителей
Если верить рекламе, серная шашка всего за 59 рублей способна полностью «очистить» погреб или теплицу от насекомых, плесени и грызунов. При поджигании выделяется сернистый ангидрид, дым проникает в самые труднодоступные места. Но не опасно ли это? Ведь сера и ее соединения токсичны и для человека тоже, и случаи отравления бывали.
Производитель пишет, что процесс фумигации занимает от 24 до 36 часов. Потом погреб или теплицу надо оставить на двое суток проветриваться, и за это время опасные соединения серы должны улетучиться. Замеры это подтвердили, как и мировой опыт. Главное — не забывать проветривать, при поджигании использовать очки и перчатки, а также защищать органы дыхания — непременно угольным респиратором или даже противогазом. Высокая эффективность при низкой цене — настоящее «чудо».
Жалюзи против жары
Производитель этих жалюзи уверяет, что летом они сохранят прохладу, а зимой, если перевернуть, — согреют. Работает это так: с одной стороны блестящий слой отражает солнечные лучи, с другой карбоновое покрытие их как бы «впитывает». Вдобавок эти жалюзи можно почти всегда держать опущенными: материал перфорирован так, что происходящее снаружи видно, а то, что внутри, — нет. Цена такой защиты — почти 10 тысяч рублей за квадратный метр. Но производители уверяют: оно того стоит.
Испытание подтвердило: жалюзи защищают и от солнечных лучей, и от чужих взглядов — «чудо».
Антисептический гель для рук
Производители противомикробных гелей говорят, что мыло защищает не слишком надежно, а их средство за 15 секунд способно уничтожить 99,99% болезнетворных бактерий, грибов и вирусов. Бутылочка объемом 50 мл стоит от 90 до 130 рублей.
Но стоит ли всем упорно дезинфицировать руки? Врачи отвечают отрицательно: контакт с микробами поддерживает в тонусе иммунную систему, к тому же у нас на коже есть и множество полезных бактерий. И только в разгар эпидемий доктора советуют мыть руки часто и подключать антисептики.
Опыт показал, что геля с содержанием 67% спирта для борьбы с бытовыми загрязнениями достаточно. Но злоупотреблять им не стоит — постоянная обработка спиртом может нарушить здоровье кожи рук. Но само средство — «чудо».
Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».
Если верить рекламе, серная шашка всего за 59 рублей способна полностью «очистить» погреб или теплицу от насекомых, плесени и грызунов. При поджигании выделяется сернистый ангидрид, дым проникает в самые труднодоступные места. Но не опасно ли это? Ведь сера и ее соединения токсичны и для человека тоже, и случаи отравления бывали.
Производитель пишет, что процесс фумигации занимает от 24 до 36 часов. Потом погреб или теплицу надо оставить на двое суток проветриваться, и за это время опасные соединения серы должны улетучиться. Замеры это подтвердили, как и мировой опыт. Главное — не забывать проветривать, при поджигании использовать очки и перчатки, а также защищать органы дыхания — непременно угольным респиратором или даже противогазом. Высокая эффективность при низкой цене — настоящее «чудо».
Жалюзи против жары
Производитель этих жалюзи уверяет, что летом они сохранят прохладу, а зимой, если перевернуть, — согреют. Работает это так: с одной стороны блестящий слой отражает солнечные лучи, с другой карбоновое покрытие их как бы «впитывает». Вдобавок эти жалюзи можно почти всегда держать опущенными: материал перфорирован так, что происходящее снаружи видно, а то, что внутри, — нет. Цена такой защиты — почти 10 тысяч рублей за квадратный метр. Но производители уверяют: оно того стоит.
Испытание подтвердило: жалюзи защищают и от солнечных лучей, и от чужих взглядов — «чудо».
Антисептический гель для рук
Производители противомикробных гелей говорят, что мыло защищает не слишком надежно, а их средство за 15 секунд способно уничтожить 99,99% болезнетворных бактерий, грибов и вирусов. Бутылочка объемом 50 мл стоит от 90 до 130 рублей.
Но стоит ли всем упорно дезинфицировать руки? Врачи отвечают отрицательно: контакт с микробами поддерживает в тонусе иммунную систему, к тому же у нас на коже есть и множество полезных бактерий. И только в разгар эпидемий доктора советуют мыть руки часто и подключать антисептики.
Опыт показал, что геля с содержанием 67% спирта для борьбы с бытовыми загрязнениями достаточно. Но злоупотреблять им не стоит — постоянная обработка спиртом может нарушить здоровье кожи рук. Но само средство — «чудо».
Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».
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