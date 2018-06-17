Солнцезащитные средства: на что обращать внимание при выборе

Здорового загара не бывает — так утверждают дерматологи. Мы недополучаем солнца, но
из-за него же рискуем заболеть раком кожи. Правда ли защищают средства от загара и что делать, если обгорел?
Наука подтверждает: один солнечный ожог увеличивает риск возникновения меланомы (самого опасного рака кожи) вдвое. Загар — это защитная реакция организма на ультрафиолетовые лучи. Специальные клетки — меланоциты — производят пигмент меланин, ответственный за потемнение. Его называют природным фильтром — он способен задерживать невидимый глазом, но опасный ультрафиолет. У большинства из нас меланина мало (цвет покровов светлый), и поэтому, чтобы уберечь ДНК клеток от повреждений, врачи настоятельно советуют использовать солнцезащитные средства. Но что в их составе?
Как сигнализируют экологи, оксибензон и октилметоксициннамат, попав с остатками кремов в океан, оседают на кораллы, повреждая их, поэтому в американском штате Гавайи — впервые в мире — приняли закон, запрещающий продажу защитных средств с таким составом. Другой ингредиент — авобензон — в хлорированной воде распадается на соединения, способные нарушить работу печени и почек. Впрочем, какая концентрация для этого нужна, ученые пока выясняют.
Но в любом случае все эти риски — ничто по сравнению с опасностью заболеть меланомой. Весь вопрос в том, какое средство выбрать. Ведь есть и очень дешевые, и очень дорогие.
Чем светлее кожа и чем хуже к ней «прилипает» загар, тем надежнее нужна оборона. Буквы SPF на упаковке — это первые буквы английских слов Sun Protection Factor — «фактор солнечной защиты». Но тут есть тонкости. Большинство кремов защищают только от ультрафиолетовых лучей спектра В, которые проникают в верхний слой кожи и вызывают ожог. SPF 15 не пускает примерно 93% этих лучей, оставляя только 1/15 — отсюда и цифра на упаковке. SPF 30 уже блокирует 97%, а SPF 50 — 98%.
Важно, что далеко не все кремы останавливают ультрафиолетовые лучи спектра A. Это длинные волны, которые повреждают глубокие слои кожи и служат основной причиной не ожогов, а меланомы. Лучи проникают сквозь облака и даже стекло, так что здоровье офисных сотрудников, работающих у окна, тоже под угрозой. Поэтому лучше, чтобы на упаковке были аббревиатуры UVA и UVB — это означает двойную защиту.
Чтобы рассчитать, крем с какой цифрой необходим, нужно знать, какой у вас фототип. Всего их шесть. Первый — у людей с совсем светлой кожей, шестой — у коренных жителей Африки. Программа «Чудо техники» испытала несколько видов средств на трех фототипах. Результаты и советы, что делать, если обгорел, — в сюжете программы «Чудо техники».
Как сигнализируют экологи, оксибензон и октилметоксициннамат, попав с остатками кремов в океан, оседают на кораллы, повреждая их, поэтому в американском штате Гавайи — впервые в мире — приняли закон, запрещающий продажу защитных средств с таким составом. Другой ингредиент — авобензон — в хлорированной воде распадается на соединения, способные нарушить работу печени и почек. Впрочем, какая концентрация для этого нужна, ученые пока выясняют.
Но в любом случае все эти риски — ничто по сравнению с опасностью заболеть меланомой. Весь вопрос в том, какое средство выбрать. Ведь есть и очень дешевые, и очень дорогие.
Чем светлее кожа и чем хуже к ней «прилипает» загар, тем надежнее нужна оборона. Буквы SPF на упаковке — это первые буквы английских слов Sun Protection Factor — «фактор солнечной защиты». Но тут есть тонкости. Большинство кремов защищают только от ультрафиолетовых лучей спектра В, которые проникают в верхний слой кожи и вызывают ожог. SPF 15 не пускает примерно 93% этих лучей, оставляя только 1/15 — отсюда и цифра на упаковке. SPF 30 уже блокирует 97%, а SPF 50 — 98%.
Важно, что далеко не все кремы останавливают ультрафиолетовые лучи спектра A. Это длинные волны, которые повреждают глубокие слои кожи и служат основной причиной не ожогов, а меланомы. Лучи проникают сквозь облака и даже стекло, так что здоровье офисных сотрудников, работающих у окна, тоже под угрозой. Поэтому лучше, чтобы на упаковке были аббревиатуры UVA и UVB — это означает двойную защиту.
Чтобы рассчитать, крем с какой цифрой необходим, нужно знать, какой у вас фототип. Всего их шесть. Первый — у людей с совсем светлой кожей, шестой — у коренных жителей Африки. Программа «Чудо техники» испытала несколько видов средств на трех фототипах. Результаты и советы, что делать, если обгорел, — в сюжете программы «Чудо техники».
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