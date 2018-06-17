Вентиляторы: стоит ли переплачивать за дорогие модели

Вентиляторов в продаже очень много разных. Программа «Чудо техники» попыталась понять, чем дорогие отличаются от дешевых, и досконально исследовала их возможности.
Почему нам вообще прохладно от вентилятора, хотя воздух он не охлаждает, а только гоняет туда-сюда? Все просто — наш организм реагирует на жару потоотделением, на коже образуются мельчайшие капельки влаги. Когда она испаряется, то уносит с собой и лишнее тепло. А дуновение помогает ускорить процесс, особенно если воздух вокруг сухой. Бывает и так, что вентилятор не охлаждает, а наоборот. Например, если дуть на мороженое, оно
растает быстрее, потому что поток воздуха уносит тот слой холода, который лакомство образует вокруг себя, и, если его не трогать, простоять оно может довольно долго. Практический вывод из этого довольно важен: поскольку вентиляторы не генерируют холодный воздух, от них труднее простыть, чем от кондиционеров, но меры предосторожности все равно нужны.
Программа «Чудо техники» проверила три напольных вентилятора разных ценовых категорий: дешевый за 800 рублей мощностью 45 Вт; аналогичный, но более продвинутый за 2500, и дорогой за 5500 рублей. Он всего на 5 Вт мощнее конкурентов. Так в чем же разница?
Первый прибор оказался самым хлипким и неустойчивым — вес всего 3 кг. Есть регулировка по высоте, три скорости вращения, автоповорот на 90 градусов. Уровень шума на максимуме — около 70 дБ, а скорость обдува составляет 4,9 м/с.
Второй аппарат умеет то же самое, добавились лишь таймер и дистанционное управление с пульта. Правда, конструкция уже более устойчивая, надежная, вес почти 5 кило. Шум? Те же 70 дБ, при этом сила воздушного потока оказалась ниже и с трудом дотянула до 4,6 м/с.
Качество материалов и сборки модели за 5500 рублей — на высоте, это самый устойчивый аппарат — 8 кг. Управление удобное и понятное: есть экран и так называемый бесшумный режим, в котором устройство показывает наилучший результат — меньше 50 дБ. На максимальной скорости шум, правда, такой же, как у конкурентов. Зато мощность обдува побольше, чем у них, — 5,6 м/с. Это победа, но не безоговорочная. Честно говоря, такой уж большой разницы в том, как работают модели за 800 и 5500 рублей, мы не увидели.
Есть и куда более доступные варианты, даже портативные. Бейсболка с пропеллером на солнечных батареях за 500 рублей, вентилятор с питанием от USB-порта за 400, карманный на батарейках по цене 299 рублей и вентилятор-пульверизатор за 600. Есть ли от них хоть какая-то польза, ответит сюжет программы.
растает быстрее, потому что поток воздуха уносит тот слой холода, который лакомство образует вокруг себя, и, если его не трогать, простоять оно может довольно долго. Практический вывод из этого довольно важен: поскольку вентиляторы не генерируют холодный воздух, от них труднее простыть, чем от кондиционеров, но меры предосторожности все равно нужны.
Программа «Чудо техники» проверила три напольных вентилятора разных ценовых категорий: дешевый за 800 рублей мощностью 45 Вт; аналогичный, но более продвинутый за 2500, и дорогой за 5500 рублей. Он всего на 5 Вт мощнее конкурентов. Так в чем же разница?
Первый прибор оказался самым хлипким и неустойчивым — вес всего 3 кг. Есть регулировка по высоте, три скорости вращения, автоповорот на 90 градусов. Уровень шума на максимуме — около 70 дБ, а скорость обдува составляет 4,9 м/с.
Второй аппарат умеет то же самое, добавились лишь таймер и дистанционное управление с пульта. Правда, конструкция уже более устойчивая, надежная, вес почти 5 кило. Шум? Те же 70 дБ, при этом сила воздушного потока оказалась ниже и с трудом дотянула до 4,6 м/с.
Качество материалов и сборки модели за 5500 рублей — на высоте, это самый устойчивый аппарат — 8 кг. Управление удобное и понятное: есть экран и так называемый бесшумный режим, в котором устройство показывает наилучший результат — меньше 50 дБ. На максимальной скорости шум, правда, такой же, как у конкурентов. Зато мощность обдува побольше, чем у них, — 5,6 м/с. Это победа, но не безоговорочная. Честно говоря, такой уж большой разницы в том, как работают модели за 800 и 5500 рублей, мы не увидели.
Есть и куда более доступные варианты, даже портативные. Бейсболка с пропеллером на солнечных батареях за 500 рублей, вентилятор с питанием от USB-порта за 400, карманный на батарейках по цене 299 рублей и вентилятор-пульверизатор за 600. Есть ли от них хоть какая-то польза, ответит сюжет программы.
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