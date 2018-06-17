Принц Камбоджи и его жена пострадали в ДТП

Камбоджийский принц Нородом Ранарит и его супруга Оук Пхалла пострадали в результате автомобильной аварии.
ДТП с автомобилем принца произошло в провинции Кампонгсаом на юге Камбоджи, передает РИА Новости. В полиции сообщили, что и сам Нородом Ранарит, и его жена Оук Пхалла получили травмы. У принца неопасные травмы головы и ног, а вот его жена серьезно пострадала в аварии.
Это не первое ДТП с участием автомобилей королевской семьи в Камбодже. В 2015 году в кортеж камбоджийского принца врезался самосвал. Тогда пострадали шесть человек.
Это не первое ДТП с участием автомобилей королевской семьи в Камбодже. В 2015 году в кортеж камбоджийского принца врезался самосвал. Тогда пострадали шесть человек.
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