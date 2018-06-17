Может ли газировка очистить сантехнику от ржавчины: эксперимент «НашПотребНадзора»

Ортофосфорная кислота придает газировке приятную кислинку. И именно благодаря ей вокруг напитка ходят невероятные слухи: якобы она оставляет в желудке выжженное поле и из-за нее напиток якобы растворяет ржавчину и накипь не хуже дорогих чистящих средств. Правда это или очередная городская легенда? Действительно ли такая газировка может заменить целый арсенал бытовой и даже автохимии?

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Ролики в Интернете красноречиво дают понять, что ржавчина газировке не помеха. Вот только не монтаж ли все это? А может, вместо газировки авторы роликов использовали дорогие химикаты и чистящие средства? Репортеры программы «НашПотребНадзор» нашли несколько ржавых предметов и унитазов с желтыми подтеками и выяснили, можно ли все это очистить при помощи газировки.



После трех часов выдержки в кисло-сладком лимонаде садовый совок, вилы и гаечный ключ, кажется, не изменились. Но стоило потереть эти предметы губкой, как тут же самый стойкий слой ржавчины стал сходить. У ржавчины рыхлая, порошкообразная структура. Поэтому лимонная кислота легко проникает в глубь ржавчины и вступает в реакцию с ее частицами, образуя в итоге воду и хлорид железа, то есть соль, которая в свою очередь уже прекрасно растворяется. После этого достаточно протереть предмет — и следов коррозии как не бывало.



Сложно поверить, но старый хромированный бампер после газированной ванны выглядит так, будто только с конвейера. Такое волшебство возможно благодаря хромированному покрытию, которое есть у бампера, но которого нет у гаечного ключа или у садового совка. Процесс хромирования создает защитную пленку, которая имеет очень плотную структуру и не позволяет ржавчине проникать глубоко.



Надежнее хромированной поверхности только никелированная. Причем водопроводный кран очистился и от извести, и от ржавчины быстрее всех — лишь за пару часов. А что же унитазы? Какая газировка справилась лучше: знаменитая темно-коричневая или оранжевая, со вкусом апельсина? И справились ли они вообще?



Подробности — в видеоматериале.