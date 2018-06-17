Что ногти могут рассказать о здоровье человека

Что о здоровье могут рассказать ногти? Почему на них появляются белые пятна, вмятины, бугры и волны? Репортеры программы «НашПотребНадзор» нашли ответы на эти вопросы.

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1. Почему на ногтях появляются белые пятна?



Это одна из самых частых и самая спорная жалоба на ногти. Называется такое явление лейконихия.



Александр Евдокимов, невролог-остеопат: «Если вы вдруг обратили внимание, что ваша пластина на ногтях стала белесая, изменяет цвет, причем это стойкое изменение, то это может свидетельствовать о заболеваниях печени, иногда очень тяжелых, таких как цирроз печени».



В Медицинском центре Университета штата Мэриленд, например, заявили, что мелкие белые пятна на ногтях говорят о недостатке цинка в организме, которое наступает во время жесткой диеты и длительной депрессии. А цинк действительно необходим для роста и деления клеток, производящих кожу, волосы и ногти. Однако, по словам американского доктора Эндрю Вайля, связь дефицита цинка или кальция с железом и белыми отметинами на ногтях надуманная. А единственный факт, который точно доказан, что основная причина белых пятен — это механическое или химическое нарушение процесса ороговения ногтя.



Неправильный дешевый лак для ногтей, дешевый ацетон для его снятия, узкая обувь и неправильно удаленные кутикулы — вот самые частые причины появления белых пятен, которые вовсе и не пятна, а пузырьки воздуха. Никакого пигмента белого цвета в ногте нет.



2. В какие цвета могут окраситься ногти?



Синими ногти становятся не только от того, что их прищемили, но еще и из-за цианоза. Причина такая же, как в случае, когда пальцы синеют на морозе: дефицит кислорода, из-за чего ток крови замедляется и подкожные сосуды обретают синеватый оттенок. Желтеют ногти или у заядлых курильщиков, или у налегающих на молодые грецкие орехи. Бывает, что ногти краснеют на кончиках и у основания, становятся коричневыми, приобретают зеленоватый оттенок. Всем этим цветам чего только не приписывают: сифилис, абсцесс, проблемы с щитовидкой и онкологию. Но однозначно так сказать нельзя. У здорового человека ногти должны быть равномерно розовыми, а с любыми отклонениями надо обращаться к дерматологу.



3. Что значит, если на ногтях появляются волны и впадины?



По статистике, расслоение ногтей чаще всего встречается у парикмахеров, медсестер и уборщиц. Это происходит из-за того, что именно у них руки подолгу или мокрые, или пересушенные. У мастеров маникюра к влаге добавляются ультрафиолетовая лампа для сушки и агрессивный состав лаков для ногтей и жидкостей для их снятия. А если человек ничего не моет, не убирает, то ломкость ногтей может быть признаком анемии и следствием дефицита железа, без которого гемоглобин плохо доносит кислород до тканей, особенно тех, что на пальцах и далеки от сердца. Вертикальные волны для пожилых людей, у которых обменные процессы замедляются, вещь нормальная, а у более молодых может быть первым признаком псориаза, экземы или артрита. Если же на ногтях появились горизонтальные вмятины и бугры, то, скорее всего, это результат стресса и организм нуждается в витаминах или микроэлементах.



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