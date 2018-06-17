Домашние кондитерские: безопасно ли покупать выпечку у частных тортоделов

Оборот рынка кондитерских изделий, которые продают через Интернет, огромный. Однако доморощенные кулинары работают нелегально. А ведь разрешение на работу кондитерской — это гарантия того, что вам не поплохеет от этой красоты. Так как же обстоят дела с пищевой безопасностью на кухнях у частных кондитеров?

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В соцсетях можно встретить тысячи предложений от кондитеров-самоучек. Стоит у них все дешевле, чем в магазине. Домохозяйки не тратятся на аренду помещения, профессиональное оборудование или такую мелочь, как налоги. Проверка в Тверской области, например, посчитала все аккаунты местных кондитеров, и оказалось, что ни один из них не регистрировал свой бизнес.



Заказывать торты, пироги и пирожные через Интернет стало для многих привычным делом. Но, скорее всего, многим кажется, что это так же нормально, как заказать пиццу или суши с доставкой из ресторана. Однако репортеры программы «НашПотребНадзор» смогли посетить несколько кондитеров-частников, работающих на дому, и в редакции больше никто подобные сладости заказывать не станет точно, увидев антисанитарию и те условия, в которых все готовится.



Для сравнения репортеры попытались найти таких же кондитеров в Европе. В Германии, например, объявлений заметно меньше. Хотя для того, чтобы таким бизнесом заниматься, там достаточно лишь за один день получить разрешение. Лояльность проверяющих органов подкупает, но очень обманчива. Контролер и санитарный инспектор могут прийти в любой момент. Не пустишь в дом — ты закрыт. Пустишь, но ревизоры найдут нарушение, ты закрыт снова.



Прежде чем заказывать торт, хорошо бы напроситься в гости к кондитеру. А это будет непросто. Ведь многие из них начали свое бизнес-хобби после прочтения статей из Интернета, в которых говорится, что открыть такой бизнес на дому может каждый.



Но все же и хорошие примеры домашних кондитерских в России тоже есть. Эксперты просят не исключать сладости от частных пекарей из своего списка покупок, а просто быть более требовательными — и к ним, и к себе.



Подробности — в видеоматериале.