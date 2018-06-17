Пломбир: как выбрать самый вкусный и безвредный

Репортеры программы «НашПотребНадзор» провели экспертизу и выяснили, что любителям пломбира нужно бояться не только и не столько лишних килограммов, сколько антибиотиков и кишечной палочки, которые можно встретить в этом десерте.

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Репортеры программы купили несколько образцов пломбира в обычных российских магазинах и в лаборатории выяснили, мороженое каких марок лучше не покупать. Но есть признаки, по которым от мороженого лучше отказаться и не делая анализов. Например, нарушенная форма вафельного стаканчика говорит о том, что он не имел одну температуру хранения, то есть он размораживался и замораживался. При разморозке страдает главный ингредиент мороженого — как ни странно звучит, из него выходит воздух.



В пломбир воздуха можно замешать больше всего. Но это не плохо, а как раз наоборот. Кусать и без труда зачерпывать ложкой мороженое можно только благодаря тому, что в результате самого сложного и энергозатратного этапа производства мороженое так взбивают одновременно с заморозкой, что в нем образуются очень мелкие пузырьки, вокруг которых смесь воды, жира и сахара замерзает очень мелкими хрупкими кристаллами. А без воздуха мороженое было бы просто сладкой сосулькой. Оно таким и становится, если его разморозить и заморозить снова.



Плюс вафельный стаканчик раскисает. Из пяти купленных пломбиров оказалось, что лишь один хранился правильно. Кажется, что выбрать мороженое, которое не сдулось, проще некуда, выбирая то, что в прозрачной упаковке. Но эксперты предупреждают, что нет ничего страшнее для мороженого, чем лучи света, которые окисляют жиры. А пломбир — это самое жирное мороженое из всех. Поэтому если используется многослойная упаковка, защищающая продукты от света, это намного лучше, чем прозрачная упаковка, через которую потребитель может посмотреть.



Какие еще тонкости выбора пломбира надо знать? Откуда в его составе сало? И сколько его в одном стаканчике? Зачем в мороженом эмульгаторы? И как приготовить мясо с самодельным домашним сорбетом? Подробности — в видеоматериале.