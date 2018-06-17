Папа римский сравнил аборты с преступлениями нацистов

Папа римский Франциск осудил аборты, сравнив их с евгеникой, которая практиковалась в нацистской Германии.
Франциск, папа римский: «В прошлом веке весь мир был потрясен тем, что делали нацисты, чтобы очистить расу. Сегодня мы делаем то же самое, но в белых перчатках».
Выступая на семейном форуме в Италии, глава католической церкви призвал принимать детей такими, какими «Бог их нам дает», сообщает РИА Новости.
Евгеника — учение о селекции применительно к человеку, а также о путях улучшения его наследственных свойств. В послевоенный период евгеника стала рассматриваться как теоретическая основа преступлений нацизма, таких как практика расовой гигиены, эксперименты нацистов над людьми и уничтожение «нежелательных» социальных групп.
Выступая на семейном форуме в Италии, глава католической церкви призвал принимать детей такими, какими «Бог их нам дает», сообщает РИА Новости.
Евгеника — учение о селекции применительно к человеку, а также о путях улучшения его наследственных свойств. В послевоенный период евгеника стала рассматриваться как теоретическая основа преступлений нацизма, таких как практика расовой гигиены, эксперименты нацистов над людьми и уничтожение «нежелательных» социальных групп.
Комментарии