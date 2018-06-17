Аварии, пьянство, драки: учения НАТО в Прибалтике ударили по репутации альянса

В Прибалтике завершились масштабные учения НАТО под названием «Удар сабли». В них участвовали больше шести тысяч военнослужащих из разных стран. Правда, удар получился скорее по репутации альянса. Во время маневров произошла целая серия неприятных инцидентов, а местные жители пожаловались на поведение солдат.
Полтора десятка американских солдат пострадали при столкновении четырех бронетранспортеров во время переброски войск в рамках учений. А двое французских бойцов перевернулись на армейском внедорожнике по дороге на полигон.
Йонас Жукас, командующий литовской армии: «Во время учений всегда бывает усталость, много факторов совпадают одновременно. Поэтому я бы не преувеличивал значение этого случая, так как на самом деле никаких фатальных последствий нет».
А случайному латышскому парню британский офицер сломал нос — в самом центре Риги на глазах у многочисленных туристов. Сломал, как потом выяснилось, просто потому, что не понравился внешний вид молодого человека.
Мэр латвийского города Вентспилс Айварс Лембергс смеется: натовские солдаты попадают в аварии, устраивают пьяные драки, а местные СМИ трубят о провокациях, подстроенных русскими.
Айварс Лембергс: «Справляли свои нужды в общественных местах, пьяные лежали в своих рвотах, из клумб рвали цветы. Я 25 лет работаю. Тут была и советская, и российская армии. Никогда такого не было».
Руководство прибалтийских республик в течение нескольких ближайших лет рассчитывает удвоить натовскую группировку на своей территории. Чтобы объяснить местному населению необходимость военного присутствия, политики повторяют: «Россия готовится к нападению».
А курортный городок Саулкрасты в самый разгар сезона накрыло едким дымом. Горел находящийся по соседству полигон, на котором проходили учения. Во время десантирования у трех БМП не раскрылись парашюты. Две машины в лепешку, а третья загорелась. Пожар вышел за пределы полигона и распространился на 700 гектаров.
Ущерб, нанесенный военными в ходе учений «Удар сабли», исчисляется тысячами евро. Правда, официальная Рига никаких претензий предъявлять НАТО не собирается.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Андрея Храмцова.
Йонас Жукас, командующий литовской армии: «Во время учений всегда бывает усталость, много факторов совпадают одновременно. Поэтому я бы не преувеличивал значение этого случая, так как на самом деле никаких фатальных последствий нет».
А случайному латышскому парню британский офицер сломал нос — в самом центре Риги на глазах у многочисленных туристов. Сломал, как потом выяснилось, просто потому, что не понравился внешний вид молодого человека.
Мэр латвийского города Вентспилс Айварс Лембергс смеется: натовские солдаты попадают в аварии, устраивают пьяные драки, а местные СМИ трубят о провокациях, подстроенных русскими.
Айварс Лембергс: «Справляли свои нужды в общественных местах, пьяные лежали в своих рвотах, из клумб рвали цветы. Я 25 лет работаю. Тут была и советская, и российская армии. Никогда такого не было».
Руководство прибалтийских республик в течение нескольких ближайших лет рассчитывает удвоить натовскую группировку на своей территории. Чтобы объяснить местному населению необходимость военного присутствия, политики повторяют: «Россия готовится к нападению».
А курортный городок Саулкрасты в самый разгар сезона накрыло едким дымом. Горел находящийся по соседству полигон, на котором проходили учения. Во время десантирования у трех БМП не раскрылись парашюты. Две машины в лепешку, а третья загорелась. Пожар вышел за пределы полигона и распространился на 700 гектаров.
Ущерб, нанесенный военными в ходе учений «Удар сабли», исчисляется тысячами евро. Правда, официальная Рига никаких претензий предъявлять НАТО не собирается.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Андрея Храмцова.
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