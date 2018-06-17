    Япония выразила недовольство российскими учениями на Курилах

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    Япония выразила недовольство российскими учениями на Курилах

    Япония выразила недовольство российскими учениями на Курилах

    Япония выразила сожаление в связи с военными учениями, предстоящими на острове Итуруп в южной части Курил.

    По информации газеты Yomiuri, представление было сделано в адрес МИД РФ через японское посольство в Москве, а российская сторона отклонила заявление Токио, подчеркнув, что учения проводятся в пределах национальной территории.

    По данным «Иомиури», ракетные стрельбы на Итурупе пройдут с 18 по 21 июня. Японское Управление безопасности на море уже предупредило об учениях судоходные компании и рыбаков.

    Ранее Япония заявила протест России в связи с прокладкой линии волоконно-оптической связи на южную часть Курил.

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