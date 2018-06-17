Около 20 пожарных пострадали при тушении горящих домов в Нью-Йорке

Масштабный пожар произошел в
нью-йоркском районе Стейтен-Айленд. К борьбе с огнем были привлечены около 250 пожарных.
Как сообщается на странице службы пожарной охраны Нью-Йорка в Twitter, около 20 огнеборцев получили травмы во время тушения масштабного пожара, который накануне произошел в нью-йоркском районе Стейтен-Айленд.
В ведомстве рассказали, что четверо пожарных получили серьезные травмы, но опасности для их жизни нет. Еще 16 спасателей получили легкие травмы. Жильцы сгоревших домов не пострадали.
Огнем было охвачено не менее 5 домов. Причина возникновения пожара, к тушению которого привлекалось около 250 человек, не сообщается.
Местные власти сообщили, что, если бы не самоотверженные действия пожарных, ущерб был бы в разы масштабнее.
В ведомстве рассказали, что четверо пожарных получили серьезные травмы, но опасности для их жизни нет. Еще 16 спасателей получили легкие травмы. Жильцы сгоревших домов не пострадали.
Огнем было охвачено не менее 5 домов. Причина возникновения пожара, к тушению которого привлекалось около 250 человек, не сообщается.
There are 20 total injuries to Firefighters following this evening’s 5th alarm at 237 Steinway Ave #StatenIsland — 4 serious but non-life-threatening, and 16 minor pic.twitter.com/TIqqdHXE0B— FDNY (@FDNY) 17 июня 2018 г.
Местные власти сообщили, что, если бы не самоотверженные действия пожарных, ущерб был бы в разы масштабнее.
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