    Около 20 пожарных пострадали при тушении горящих домов в Нью-Йорке

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    • Фото: @FDNY / twitter.com
    Около 20 пожарных пострадали при тушении горящих домов в <nobr>Нью-Йорке</nobr>

    Около 20 пожарных пострадали при тушении горящих домов в Нью-Йорке

    Около 20 пожарных пострадали при тушении горящих домов в <nobr>Нью-Йорке</nobr>
  • Фото: @FDNY / twitter.com

    • Масштабный пожар произошел в нью-йоркском районе Стейтен-Айленд. К борьбе с огнем были привлечены около 250 пожарных.

    Как сообщается на странице службы пожарной охраны Нью-Йорка в Twitter, около 20 огнеборцев получили травмы во время тушения масштабного пожара, который накануне произошел в нью-йоркском районе Стейтен-Айленд.

    В ведомстве рассказали, что четверо пожарных получили серьезные травмы, но опасности для их жизни нет. Еще 16 спасателей получили легкие травмы. Жильцы сгоревших домов не пострадали.

    Огнем было охвачено не менее 5 домов. Причина возникновения пожара, к тушению которого привлекалось около 250 человек, не сообщается.




    Местные власти сообщили, что, если бы не самоотверженные действия пожарных, ущерб был бы в разы масштабнее.

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