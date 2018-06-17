Рисунок Экзюпери продан с аукциона во Франции за 240 тысяч евро

Сделанный рукой Антуана де
Сент-Экзюпери рисунок Маленького принца
продали на аукционе.
Как сообщает в Twitter организатор торгов, аукционный дом Artcurial, рисунок когда-то находился в письме Антуана де Сент-Экзюпери, адресованном молодой женщине. Акварель была сделана автором одной из самых знаменитых книг ХХ века в 1943 или 1944 году.
Рисунок, изображающий сидящего за столом Маленького принца, был продан за 240,5 тысячи евро.
Год назад две другие акварельных иллюстрации Антуана де Сент-Экзюпери к знаменитой книге были проданы этим же аукционным домом за полмиллиона евро.
Рисунок, изображающий сидящего за столом Маленького принца, был продан за 240,5 тысячи евро.
#HappeningNow Our Postal history, Heroes of aviation #auction has just started ! #SaintExupéry #LePetitPrince #Artcurial #Art pic.twitter.com/OFKczmZwmR— ARTCURIAL (@Artcurial) 16 июня 2018 г.
Год назад две другие акварельных иллюстрации Антуана де Сент-Экзюпери к знаменитой книге были проданы этим же аукционным домом за полмиллиона евро.
Комментарии