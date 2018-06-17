    Рисунок Экзюпери продан с аукциона во Франции за 240 тысяч евро

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    Рисунок Экзюпери продан с аукциона во Франции за 240 тысяч евро

    Рисунок Экзюпери продан с аукциона во Франции за 240 тысяч евро

    Рисунок Экзюпери продан с аукциона во Франции за 240 тысяч евро
  • Фото: Associated Press © 2018, Michel Euler

    • Сделанный рукой Антуана де Сент-Экзюпери рисунок Маленького принца
    продали на аукционе.

    Как сообщает в Twitter организатор торгов, аукционный дом Artcurial, рисунок когда-то находился в письме Антуана де Сент-Экзюпери, адресованном молодой женщине. Акварель была сделана автором одной из самых знаменитых книг ХХ века в 1943 или 1944 году.

    Рисунок, изображающий сидящего за столом Маленького принца, был продан за 240,5 тысячи евро.




    Год назад две другие акварельных иллюстрации Антуана де Сент-Экзюпери к знаменитой книге были проданы этим же аукционным домом за полмиллиона евро.


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