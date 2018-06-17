    В Индии устанавливают число жертв масштабного наводнения

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    • Фото: Reuters © 2018, Anuwar Hazarika
    В Индии устанавливают число жертв масштабного наводнения

    В Индии устанавливают число жертв масштабного наводнения

    В Индии устанавливают число жертв масштабного наводнения
  • Фото: Reuters © 2018, Anuwar Hazarika

    • По предварительным данным, жертвами стихийного бедствия на северо-востоке Индии стали не менее 17 человек.

    Как сообщает канал NDTV со ссылкой на информацию Государственного управления Индии по борьбе со стихийными бедствиями (ASDMA), не менее 17 человек погибли в результате мощного наводнения в северо-восточных районах страны.

    Непрекращающиеся муссонные ливни вызвали подъем воды в реках, спровоцировали многочисленные оползни. Стихийное бедствие, обрушившееся на штаты Ассам, Трипура и Мизорам, затронуло не менее 425 тысяч местных жителей. Повреждены или затоплены около 23 тысяч домов.

    Власти эвакуируют людей из низин и самых опасных районов, организованы сотни лагерей для размещения людей, лишившихся крыши над головой.

    В субботу погода немного улучшилась, но ситуация в регионе по-прежнему остается бедственной.

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