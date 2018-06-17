Минобороны РФ: спутник «Глонасс-М» выведен на расчетную орбиту

Разгонный блок «Фрегат» успешно вывел спутник
«Глонасс-М» на расчетную орбиту. Космический аппарат принят на управление наземными средствами ВКС.
Сообщение департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ: «Российский навигационный космический аппарат „Глонасс-М“, запущенный боевым расчетом Космических войск ВКС с космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Титова Космических войск ВКС».
В ведомстве подчеркнули, что с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-М» установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы спутника функционируют нормально, цитирует «Интерфакс».
В воскресенье в 00:46 с космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М». В 00:56 головная часть ракеты штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя. После этого разгонный блок вывел «Глонасс-М» на расчетную орбиту.
В ведомстве подчеркнули, что с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-М» установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы спутника функционируют нормально, цитирует «Интерфакс».
В воскресенье в 00:46 с космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М». В 00:56 головная часть ракеты штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя. После этого разгонный блок вывел «Глонасс-М» на расчетную орбиту.
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