    Минобороны РФ: спутник «Глонасс-М» выведен на расчетную орбиту

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    • Фото: Министерство обороны РФ
    Минобороны РФ: спутник <nobr>«Глонасс-М»</nobr> выведен на расчетную орбиту

    Минобороны РФ: спутник «Глонасс-М» выведен на расчетную орбиту

    Минобороны РФ: спутник <nobr>«Глонасс-М»</nobr> выведен на расчетную орбиту
  • Фото: Министерство обороны РФ

    • Разгонный блок «Фрегат» успешно вывел спутник «Глонасс-М» на расчетную орбиту. Космический аппарат принят на управление наземными средствами ВКС.

    Сообщение департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ: «Российский навигационный космический аппарат „Глонасс-М“, запущенный боевым расчетом Космических войск ВКС с космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Титова Космических войск ВКС».

    В ведомстве подчеркнули, что с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-М» установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы спутника функционируют нормально, цитирует «Интерфакс».

    В воскресенье в 00:46 с космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М». В 00:56 головная часть ракеты штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя. После этого разгонный блок вывел «Глонасс-М» на расчетную орбиту.

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