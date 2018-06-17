    Не знал, что нельзя курить на стадионе: Марадона извинился

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    Не знал, что нельзя курить на стадионе: Марадона извинился

    Не знал, что нельзя курить на стадионе: Марадона извинился

    Не знал, что нельзя курить на стадионе: Марадона извинился
  • Фото: Associated Press © 2018, Ricardo Mazalan

    • Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона заявил, что «не знал» о запрете курения на стадионах.

    В соцсетях и СМИ в субботу появился снимок легенды мирового футбола Диего Марадоны, который нервно курит сигару во время матча сборных Аргентины и Исландии на чемпионате мира.

    После завершения игры, которая проходила в Москве на «Открытие Арене», лучший футболист ХХ века извинился перед организаторами матча и болельщиками, заявив, что не знал о запрете курить на стадионе. Комментарий опубликован странице Марадоны в Facebook.

    Диего Марадона: «Каждый переживает такие вещи по-своему. Честно, я не знал, что никому нельзя курить на стадионах. Я прошу прощения у каждого и у организаторов».

    Марадона прикрепил к сообщению свою фотографию с сигарой и призвал всех болеть за сборную Аргентины и всячески ее поддерживать.

    Напомним, накануне аргентинцы во главе с Лионелем Месси не смогли справиться с исландцами. Месси не реализовал пенальти на 64-й минуте матча. Игра завершилась со счетом 1:1.

    На первое место в группе D вышла Хорватия, победившая со счетом 2:0 команду Нигерии и набравшая 3 очка.

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