Не знал, что нельзя курить на стадионе: Марадона извинился

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона заявил, что «не знал» о запрете курения на стадионах.
В соцсетях и СМИ в субботу появился снимок легенды мирового футбола Диего Марадоны, который нервно курит сигару во время матча сборных Аргентины и Исландии на чемпионате мира.
После завершения игры, которая проходила в Москве на «Открытие Арене», лучший футболист ХХ века извинился перед организаторами матча и болельщиками, заявив, что не знал о запрете курить на стадионе. Комментарий опубликован странице Марадоны в Facebook.
Диего Марадона: «Каждый переживает такие вещи по-своему. Честно, я не знал, что никому нельзя курить на стадионах. Я прошу прощения у каждого и у организаторов».
Марадона прикрепил к сообщению свою фотографию с сигарой и призвал всех болеть за сборную Аргентины и всячески ее поддерживать.
Напомним, накануне аргентинцы во главе с Лионелем Месси не смогли справиться с исландцами. Месси не реализовал пенальти на 64-й минуте матча. Игра завершилась со счетом 1:1.
На первое место в группе D вышла Хорватия, победившая со счетом 2:0 команду Нигерии и набравшая 3 очка.
После завершения игры, которая проходила в Москве на «Открытие Арене», лучший футболист ХХ века извинился перед организаторами матча и болельщиками, заявив, что не знал о запрете курить на стадионе. Комментарий опубликован странице Марадоны в Facebook.
Диего Марадона: «Каждый переживает такие вещи по-своему. Честно, я не знал, что никому нельзя курить на стадионах. Я прошу прощения у каждого и у организаторов».
Марадона прикрепил к сообщению свою фотографию с сигарой и призвал всех болеть за сборную Аргентины и всячески ее поддерживать.
Напомним, накануне аргентинцы во главе с Лионелем Месси не смогли справиться с исландцами. Месси не реализовал пенальти на 64-й минуте матча. Игра завершилась со счетом 1:1.
На первое место в группе D вышла Хорватия, победившая со счетом 2:0 команду Нигерии и набравшая 3 очка.
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