СМИ: автомобиль рухнул с моста на востоке Москвы

Полиция устанавливает все детали происшествия на Открытом шоссе, где в ночь на воскресенье автомобиль упал с моста.
Как передает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб столицы, два человека получили травмы в результате падения автомобиля с моста на Открытом шоссе. Другие подробности происшествия не сообщаются.
На место аварии прибыли представители оперативных служб. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Следователи устанавливают причины происшествия.
На место аварии прибыли представители оперативных служб. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Следователи устанавливают причины происшествия.
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