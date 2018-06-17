    СМИ: автомобиль рухнул с моста на востоке Москвы

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    СМИ: автомобиль рухнул с моста на востоке Москвы

    СМИ: автомобиль рухнул с моста на востоке Москвы

    Полиция устанавливает все детали происшествия на Открытом шоссе, где в ночь на воскресенье автомобиль упал с моста.

    Как передает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб столицы, два человека получили травмы в результате падения автомобиля с моста на Открытом шоссе. Другие подробности происшествия не сообщаются.

    На место аварии прибыли представители оперативных служб. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Следователи устанавливают причины происшествия.

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