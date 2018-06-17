    В Петропавловске-Камчатском тушат масштабный пожар в жилом доме

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    • Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю
    В <nobr>Петропавловске-Камчатском</nobr> тушат масштабный пожар в жилом доме

    В Петропавловске-Камчатском тушат масштабный пожар в жилом доме

    В <nobr>Петропавловске-Камчатском</nobr> тушат масштабный пожар в жилом доме
  • Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

    • Спасатели эвакуировали жильцов горящего двухэтажного дома в Петропавловске-Камчатском. Площадь пожара составила 600 метров.

    Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, пожарные вывели жильцов горящего многоквартирного двухэтажного дома в Петропавловске-Камчатском. Сообщение о возгорании поступило слишком поздно, чтобы успеть спасти здание.

    Сообщение пресс-службы ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю: «Информация о возгорании в Петропавловске-Камчатском на улице Авиационная поступила ранним утром 17 июня. Из-за позднего сообщения о пожаре к моменту прибытия первых пожарных подразделений горела кровля здания по всей площади, а также одно из помещений, расположенных на втором этаже. Огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям».

    Спасатели говорят, что жильцы в нескольких квартирах еще спали, пожарным пришлось будить людей и выводить их на улицу. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

    Площадь пожара, которому был присвоен повышенный ранг сложности, составила 600 квадратных метров. В его тушении задействованы более 40 человек. Сейчас возгорание локализовано. Пожарные ведут проливку и разбор конструкций, пишет «Интерфакс».

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