Елисейский дворец дал комментарий словам Трампа о «террористах в Париже»

В администрации французского президента прокомментировали скандальные публикации американских СМИ о грубых высказываниях Дональда Трампа во время саммита G7 в Квебеке.
Как передает Agence France-Presse со ссылкой на представителя администрации Елисейского дворца, приписываемые президенту США Дональду Трампу высказывания на саммите G7 в Канаде об убежище террористов во Франции не имеют под собой оснований.
Сообщение представителя администрации президента Франции: «Мы это решительно опровергаем. Всё это ложно».
Так в Елисейском дворце отреагировали на статью The Wall Street Journal, в которой говорится о том, что президент США во время саммита G7 «вел себя грубо и вызывающе». Журналисты со ссылкой на европейские дипломатические источники утверждали, что Дональд Трамп на конференции по борьбе с терроризмом заявил президенту Франции Макрону, что тот знает ситуацию не понаслышке, поскольку «все террористы находятся в Париже».
Издание утверждало также, что президент США на саммите «семерки» в канадском Квебеке несколько раз при всех назвал главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера «жестоким убийцей» из-за штрафов, наложенных Брюсселем на американские технологические компании. А во время дискуссии об иммиграции в Европе Трамп якобы пообещал премьер-министру Японии Синдзо Абэ прислать ему 25 миллионов мексиканцев, чтобы тот прочувствовал глубину проблемы.
Официальные Париж и Вашингтон эти публикации не комментировали, но президент США ответил сообщением в Twitter, назвав это ложью «фейковых СМИ» и разместив фотографии с саммита, где он улыбается и обнимается лидерами «семерки». А перед этим Трамп также прокомментировал популярную фотографию с саммита G7, на которой канцлер ФРГ «грозно нависает» над сидящим за столом президентом США.
Сообщение представителя администрации президента Франции: «Мы это решительно опровергаем. Всё это ложно».
Так в Елисейском дворце отреагировали на статью The Wall Street Journal, в которой говорится о том, что президент США во время саммита G7 «вел себя грубо и вызывающе». Журналисты со ссылкой на европейские дипломатические источники утверждали, что Дональд Трамп на конференции по борьбе с терроризмом заявил президенту Франции Макрону, что тот знает ситуацию не понаслышке, поскольку «все террористы находятся в Париже».
Издание утверждало также, что президент США на саммите «семерки» в канадском Квебеке несколько раз при всех назвал главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера «жестоким убийцей» из-за штрафов, наложенных Брюсселем на американские технологические компании. А во время дискуссии об иммиграции в Европе Трамп якобы пообещал премьер-министру Японии Синдзо Абэ прислать ему 25 миллионов мексиканцев, чтобы тот прочувствовал глубину проблемы.
Официальные Париж и Вашингтон эти публикации не комментировали, но президент США ответил сообщением в Twitter, назвав это ложью «фейковых СМИ» и разместив фотографии с саммита, где он улыбается и обнимается лидерами «семерки». А перед этим Трамп также прокомментировал популярную фотографию с саммита G7, на которой канцлер ФРГ «грозно нависает» над сидящим за столом президентом США.
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