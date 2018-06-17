    «Думал, жму на тормоз»: опубликовано видео допроса сбившего пешеходов таксиста. ДТП, Москва, такси. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Думал, жму на тормоз»: опубликовано видео допроса сбившего пешеходов таксиста

    «Думал, жму на тормоз»: опубликовано видео допроса сбившего пешеходов таксиста

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    «Думал, жму на тормоз»: опубликовано видео допроса сбившего пешеходов таксиста

    «Думал, жму на тормоз»: опубликовано видео допроса сбившего пешеходов таксиста

    «Думал, жму на тормоз»: опубликовано видео допроса сбившего пешеходов таксиста

      Столичная полиция обнародовала видеозапись показаний таксиста, который в субботу вечером сбил группу пешеходов на улице Ильинка. Водитель такси утверждает, что заснул за рулем и спросонок перепутал педали.

      На сайте ГУ МВД по Москве
      опубликована видеозапись допроса таксиста, который в субботу вечером вылетел на тротуар в центре Москвы и сбил группу пешеходов.

      Сообщение пресс-службы регионального главка МВД: «Учитывая значительный резонанс происшествия, ГУ МВД России по г. Москве публикует видео опроса подозреваемого в совершении данного деяния… Расследование уголовного дела продолжается».

      Задержанный гражданин Киргизии, который находится в России легально и имеет все необходимые для работы документы, рассказал, что он 2 года за рулем, хотя права получил в 2013 году. В Москве таксистом отработал 1 месяц и у него ранее не было нарушений правил дорожного движения.

      Таксист утверждает, что он заснул за рулем, потому что перед этим несколько дней работал по 20 часов, а спал всего по 2–3 часа. Говорит, что работает на фирму, и за день должен отдать компании 1850 рублей. Утверждает, что был трезвым и вообще не употребляет алкоголь.

      По словам виновника ДТП, он спросонок был уверен, что нажимает педаль тормоза, а на самом деле давил на газ. Таксист также рассказал, почему пытался убежать. Говорит, что «испугался, что его убьют» после того, что он натворил.

      смотретьОпубликовано видео наезда таксиста на пешеходов в центре Москвы
      Опубликовано видео наезда таксиста на пешеходов в центре Москвы
      Ранее была опубликована видеозапись происшествия, которая косвенно подтверждает слова таксиста о том, что он заснул за рулем.

      Авария в центре Москвы произошла в субботу вечером на улице Ильинка. Водитель автомобиля такси выехал на тротуар сбивая пешеходов. Пострадали восемь человек, включая двух гражданок Мексики, которые получили легкие травмы. По словам врачей, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, одна женщина — в состоянии средней степени тяжести.

      Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ.

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