«Думал, жму на тормоз»: опубликовано видео допроса сбившего пешеходов таксиста

Столичная полиция обнародовала видеозапись показаний таксиста, который в субботу вечером сбил группу пешеходов на улице Ильинка. Водитель такси утверждает, что заснул за рулем и спросонок перепутал педали.
На сайте ГУ МВД по Москве
опубликована видеозапись допроса таксиста, который в субботу вечером вылетел на тротуар в центре Москвы и сбил группу пешеходов.
Сообщение пресс-службы регионального главка МВД: «Учитывая значительный резонанс происшествия, ГУ МВД России по г. Москве публикует видео опроса подозреваемого в совершении данного деяния… Расследование уголовного дела продолжается».
Задержанный гражданин Киргизии, который находится в России легально и имеет все необходимые для работы документы, рассказал, что он 2 года за рулем, хотя права получил в 2013 году. В Москве таксистом отработал 1 месяц и у него ранее не было нарушений правил дорожного движения.
Таксист утверждает, что он заснул за рулем, потому что перед этим несколько дней работал по 20 часов, а спал всего по 2–3 часа. Говорит, что работает на фирму, и за день должен отдать компании 1850 рублей. Утверждает, что был трезвым и вообще не употребляет алкоголь.
По словам виновника ДТП, он спросонок был уверен, что нажимает педаль тормоза, а на самом деле давил на газ. Таксист также рассказал, почему пытался убежать. Говорит, что «испугался, что его убьют» после того, что он натворил.
Ранее была опубликована видеозапись происшествия, которая косвенно подтверждает слова таксиста о том, что он заснул за рулем.
Авария в центре Москвы произошла в субботу вечером на улице Ильинка. Водитель автомобиля такси выехал на тротуар сбивая пешеходов. Пострадали восемь человек, включая двух гражданок Мексики, которые получили легкие травмы. По словам врачей, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, одна женщина — в состоянии средней степени тяжести.
Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ.
опубликована видеозапись допроса таксиста, который в субботу вечером вылетел на тротуар в центре Москвы и сбил группу пешеходов.
Сообщение пресс-службы регионального главка МВД: «Учитывая значительный резонанс происшествия, ГУ МВД России по г. Москве публикует видео опроса подозреваемого в совершении данного деяния… Расследование уголовного дела продолжается».
Задержанный гражданин Киргизии, который находится в России легально и имеет все необходимые для работы документы, рассказал, что он 2 года за рулем, хотя права получил в 2013 году. В Москве таксистом отработал 1 месяц и у него ранее не было нарушений правил дорожного движения.
Таксист утверждает, что он заснул за рулем, потому что перед этим несколько дней работал по 20 часов, а спал всего по 2–3 часа. Говорит, что работает на фирму, и за день должен отдать компании 1850 рублей. Утверждает, что был трезвым и вообще не употребляет алкоголь.
По словам виновника ДТП, он спросонок был уверен, что нажимает педаль тормоза, а на самом деле давил на газ. Таксист также рассказал, почему пытался убежать. Говорит, что «испугался, что его убьют» после того, что он натворил.
Ранее была опубликована видеозапись происшествия, которая косвенно подтверждает слова таксиста о том, что он заснул за рулем.
Авария в центре Москвы произошла в субботу вечером на улице Ильинка. Водитель автомобиля такси выехал на тротуар сбивая пешеходов. Пострадали восемь человек, включая двух гражданок Мексики, которые получили легкие травмы. По словам врачей, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, одна женщина — в состоянии средней степени тяжести.
Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ.
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