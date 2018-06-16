    Макрон призвал Порошенко выполнить договоренности глав МИД «нормандской четверки»

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    Макрон призвал Порошенко выполнить договоренности глав МИД «нормандской четверки»

    Макрон призвал Порошенко выполнить договоренности глав МИД «нормандской четверки»

    Макрон призвал Порошенко выполнить договоренности глав МИД «нормандской четверки»
  • Фото: Reuters © 2018

    • Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко и призвал к быстрому выполнению договоренностей глав МИД «нормандской четверки».

    Сообщение пресс-службы Елисейского дворца: «Президент Франции подчеркнул важность быстрого осуществления всеми сторонами срочных мер, согласованных министрами иностранных дел и направленных на укрепление режима прекращение огня и защиту гражданской инфраструктуры. Глава Французской Республики подчеркнул необходимость выполнения минских соглашений во всех их направлениях».

    В пресс-службе президента Франции подчеркнули, что урегулирование конфликта на востоке Украины обсуждалось с учетом переговоров, состоявшихся с канцлером Ангелой Меркель в 10 мая и итогов визита Макрона в Россию, который состоялся 24–25 мая, пишет ТАСС.

    Ранее о переговорах с лидером Франции сообщала пресс-служба президента Украины.

    Макрон и Порошенко также обсудили развитие двусторонних отношений и реформы на Украине. Порошенко пригласил президента Франции посетить Украину, а 
    Макрон поздравил его с принятием закона о Высшем антикоррупционном суде

    Напомним, первая за полтора года встреча глав МИД «нормандской четверки» состоялась в Берлине 11 июня. В рамках переговоров министры обсудили ситуацию в сфере безопасности в Донбассе и подтвердили незыблемость минских договоренностей. Переговоры длились более четырех часов.

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