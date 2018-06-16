Макрон призвал Порошенко выполнить договоренности глав МИД «нормандской четверки»

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко и призвал к быстрому выполнению договоренностей глав МИД «нормандской четверки».
Сообщение пресс-службы Елисейского дворца: «Президент Франции подчеркнул важность быстрого осуществления всеми сторонами срочных мер, согласованных министрами иностранных дел и направленных на укрепление режима прекращение огня и защиту гражданской инфраструктуры. Глава Французской Республики подчеркнул необходимость выполнения минских соглашений во всех их направлениях».
В пресс-службе президента Франции подчеркнули, что урегулирование конфликта на востоке Украины обсуждалось с учетом переговоров, состоявшихся с канцлером Ангелой Меркель в 10 мая и итогов визита Макрона в Россию, который состоялся 24–25 мая, пишет ТАСС.
Ранее о переговорах с лидером Франции сообщала пресс-служба президента Украины.
Макрон и Порошенко также обсудили развитие двусторонних отношений и реформы на Украине. Порошенко пригласил президента Франции посетить Украину, а
Макрон поздравил его с принятием закона о Высшем антикоррупционном суде
Напомним, первая за полтора года встреча глав МИД «нормандской четверки» состоялась в Берлине 11 июня. В рамках переговоров министры обсудили ситуацию в сфере безопасности в Донбассе и подтвердили незыблемость минских договоренностей. Переговоры длились более четырех часов.
В пресс-службе президента Франции подчеркнули, что урегулирование конфликта на востоке Украины обсуждалось с учетом переговоров, состоявшихся с канцлером Ангелой Меркель в 10 мая и итогов визита Макрона в Россию, который состоялся 24–25 мая, пишет ТАСС.
Ранее о переговорах с лидером Франции сообщала пресс-служба президента Украины.
Макрон и Порошенко также обсудили развитие двусторонних отношений и реформы на Украине. Порошенко пригласил президента Франции посетить Украину, а
Макрон поздравил его с принятием закона о Высшем антикоррупционном суде
Напомним, первая за полтора года встреча глав МИД «нормандской четверки» состоялась в Берлине 11 июня. В рамках переговоров министры обсудили ситуацию в сфере безопасности в Донбассе и подтвердили незыблемость минских договоренностей. Переговоры длились более четырех часов.
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