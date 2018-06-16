Россияне Великая и Черемисинов стали чемпионами Европы по фехтованию

На проходящем в Сербии чемпионате Европы по фехтованию золотые награды завоевали саблистка Софья Великая и рапирист Алексей Черемисинов.
Российская саблистка Софья Великая в финале со счетом 15:10 победила француженку Сесилию Бердер. Бронзовая награда у российской спортсменки Светланы Шевелевой.
Великая стала пятикратной чемпионкой Европы в индивидуальной дисциплине. В командных соревнованиях Софья Великая побеждала на чемпионатах Европы 7 раз. Российская фехтовальщица является двукратной чемпионкой мира в индивидуальной сабле и олимпийской чемпионкой Рио-2016 в команде, напоминает РИА Новости.
Также в первый день турнира, который проходит в сербском городе Нови-Сад, золото выиграл российский рапирист Алексей Черемисинов. В финальном поединке он со счетом 15:14 нанес поражение итальянцу Даниэле Гароццо.
Черемисинов стал двукратным чемпионом Европы в индивидуальных состязаниях. Он был победителем ЧЕ 2012 года. В 2016 году Черемисинов завоевал золото в команде на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и чемпионате Европы. В 2014 году Черемисинов стал чемпионом мира.
Великая стала пятикратной чемпионкой Европы в индивидуальной дисциплине. В командных соревнованиях Софья Великая побеждала на чемпионатах Европы 7 раз. Российская фехтовальщица является двукратной чемпионкой мира в индивидуальной сабле и олимпийской чемпионкой Рио-2016 в команде, напоминает РИА Новости.
Также в первый день турнира, который проходит в сербском городе Нови-Сад, золото выиграл российский рапирист Алексей Черемисинов. В финальном поединке он со счетом 15:14 нанес поражение итальянцу Даниэле Гароццо.
Черемисинов стал двукратным чемпионом Европы в индивидуальных состязаниях. Он был победителем ЧЕ 2012 года. В 2016 году Черемисинов завоевал золото в команде на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и чемпионате Европы. В 2014 году Черемисинов стал чемпионом мира.
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