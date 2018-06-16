Россиянин погиб в Альпах при восхождении на гору Маттерхорн

Альпинист из Иркутской области погиб при восхождении на одну из самых труднодоступных альпийских вершин.
О гибели альпиниста из Иркутской области в Швейцарских Альпах сообщили ТАСС в субботу в генеральном консульстве РФ в Женеве.
Представитель генконсульства РФ в Женеве: «Мы находимся в контакте со всеми, включая полицию, спасательные службы, соответствующие швейцарские органы. Всех поставили в известность — и Москву, и Иркутск».
Представитель генконсульства сообщил, что альпинист погиб в пятницу во время восхождения на знаменитую гору Маттерхорн. Эта гора считается одной из самых труднодоступных в Альпах. По данным местных СМИ, погибшему было 65 лет. Он совершал восхождение с двумя товарищами и шел в конце группы. Мужчина сорвался вниз на высоте 3800 метров (высота Маттерхорна составляет 4478 метров над уровнем моря). Его товарищи тут же вызвали помощь, но спасти мужчину не удалось.
Представитель генконсульства РФ в Женеве: «Мы находимся в контакте со всеми, включая полицию, спасательные службы, соответствующие швейцарские органы. Всех поставили в известность — и Москву, и Иркутск».
Представитель генконсульства сообщил, что альпинист погиб в пятницу во время восхождения на знаменитую гору Маттерхорн. Эта гора считается одной из самых труднодоступных в Альпах. По данным местных СМИ, погибшему было 65 лет. Он совершал восхождение с двумя товарищами и шел в конце группы. Мужчина сорвался вниз на высоте 3800 метров (высота Маттерхорна составляет 4478 метров над уровнем моря). Его товарищи тут же вызвали помощь, но спасти мужчину не удалось.
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