Вылетевший с трассы автомобиль убил женщину во время ралли

Жертвой аварии на чемпионате Финляндии по ралли стала женщина.
Трагедия произошла в городе Сейняйоки на западе Финляндии. Водитель одного из автомобилей врезался в камень, после чего машина влетела в толпу зрителей.
В результате смертельную травму получила женщина. Водитель гоночной машины был госпитализирован.
Сейчас в обстоятельствах катастрофы разбирается полиция. Соболезнования родным погибшей уже выразили в Федерации автоспорта Финляндии, сообщает Yle.
В результате смертельную травму получила женщина. Водитель гоночной машины был госпитализирован.
Сейчас в обстоятельствах катастрофы разбирается полиция. Соболезнования родным погибшей уже выразили в Федерации автоспорта Финляндии, сообщает Yle.
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