    Вылетевший с трассы автомобиль убил женщину во время ралли

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    Вылетевший с трассы автомобиль убил женщину во время ралли

    Вылетевший с трассы автомобиль убил женщину во время ралли

    Жертвой аварии на чемпионате Финляндии по ралли стала женщина.

    Трагедия произошла в городе Сейняйоки на западе Финляндии. Водитель одного из автомобилей врезался в камень, после чего машина влетела в толпу зрителей.

    В результате смертельную травму получила женщина. Водитель гоночной машины был госпитализирован.

    Сейчас в обстоятельствах катастрофы разбирается полиция. Соболезнования родным погибшей уже выразили в Федерации автоспорта Финляндии, сообщает Yle.

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