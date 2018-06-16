Число жертв взрыва в клубе в Венесуэле возросло до 21

Количество погибших в ночном клубе в Каракасе увеличилось до 21 человека.
О новых жертвах взрыва гранаты со слезоточивым газом сообщает газета EL Universal. По данным издания, еще пять человек получили ранения. Информацию о пострадавших подтвердил министр внутренних дел страны Нестор Ревероль.
Он также рассказал, что полицейские задержали семь человек, в том числе того, кто взорвал гранату. Двое из задержанных — несовершеннолетние. Также задержана владелица клуба. Ей вменяется в вину неисполнение норм по недопущению проноса оружия внутрь развлекательных заведений.
Ранее сообщалось, что в Каракасе, в ночном Los Cotorros во время студенческой вечеринки один из посетителей взорвал гранату со слезоточивым газом. Взрыв прогремел в ходе конфликта между участниками мероприятиями. После этого в здании началась паника. В результате люди погибли от удушья и давки. Среди погибших — восемь несовершеннолетних.
Отмечается, что в момент взрыва в клубе находились более 500 человек.
Он также рассказал, что полицейские задержали семь человек, в том числе того, кто взорвал гранату. Двое из задержанных — несовершеннолетние. Также задержана владелица клуба. Ей вменяется в вину неисполнение норм по недопущению проноса оружия внутрь развлекательных заведений.
Ранее сообщалось, что в Каракасе, в ночном Los Cotorros во время студенческой вечеринки один из посетителей взорвал гранату со слезоточивым газом. Взрыв прогремел в ходе конфликта между участниками мероприятиями. После этого в здании началась паника. В результате люди погибли от удушья и давки. Среди погибших — восемь несовершеннолетних.
Отмечается, что в момент взрыва в клубе находились более 500 человек.
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