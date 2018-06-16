Японская принцесса приедет в Саранск поддержать свою сборную на ЧМ

Представительница японского императорского дома впервые за 102 года посетит Россию с визитом.
Японская принцесса Хисако Такамадо посетит Россию с визитом, приуроченным к чемпионату мира по футболу. Как сообщает ТАСС со ссылкой на японские СМИ, 18 июня принцесса отправится в Саранск, где на следующий день сборная Японии будет играть с командой Колумбии. 21 июня принцесса посетит базу своей сборной в Казани, а 23 июня будет болеть за свою команду в матче с Сенегалом в Екатеринбурге. Кроме того, принцесса Хисако примет участие в нескольких мероприятиях, связанных со стрельбой из лука в японском стиле.
64-летняя Хисако Такамадо — вдова двоюродного брата императора Акихито, принца Такамадо. Она занимает пост почетного председателя Японской ассоциации футбола и с 1998 года посещает все чемпионаты мира. Принцесса станет первым за 102 года представителем японского императорского дома, который приедет с визитом в Россию. В последний раз член императорской семьи приезжал в нашу страну во время Первой мировой войны.
64-летняя Хисако Такамадо — вдова двоюродного брата императора Акихито, принца Такамадо. Она занимает пост почетного председателя Японской ассоциации футбола и с 1998 года посещает все чемпионаты мира. Принцесса станет первым за 102 года представителем японского императорского дома, который приедет с визитом в Россию. В последний раз член императорской семьи приезжал в нашу страну во время Первой мировой войны.
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