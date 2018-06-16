    В Иркутской области пропала 9-летняя девочка. Иркутская область, дети и подростки, поисковые операции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Иркутской области пропала 9-летняя девочка

    В Иркутской области пропала 9-летняя девочка

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    • Фото: vk.com
    В Иркутской области пропала <nobr>9-летняя</nobr> девочка

    В Иркутской области пропала 9-летняя девочка

    В Иркутской области пропала <nobr>9-летняя</nobr> девочка
    • Фото: vk.com

      • В Иркутской области ищут мужчин и женщину с зонтом, которые могли видеть пропавшую девочку.

      9-летняя Алина Шакирова исчезла в Братске 9 июня. Днем она ушла из дома и перестала выходить на связь.

      По данному факту возбуждено уголовное дело. В поисках ребенка участвуют правоохранители и волонтеры.

      Как сообщили в иркутском управлении СК, вечером в день пропажи девочка попала в объектив камеры видеонаблюдения. Ребенок по зебре перебегал дорогу, когда рядом проходили двое мужчин. А позднее за этими мужчинами прошла женщина с синим зонтом.

      Правоохранители просят обратиться этих мужчин и женщину, а также всех, кто может что-то знать о местонахождении девочки, по телефонам: 02 или 8 (3953) 25–66-48, 41–20-03.

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