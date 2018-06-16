В Иркутской области пропала 9-летняя девочка

В Иркутской области ищут мужчин и женщину с зонтом, которые могли видеть пропавшую девочку.
9-летняя Алина Шакирова исчезла в Братске 9 июня. Днем она ушла из дома и перестала выходить на связь.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В поисках ребенка участвуют правоохранители и волонтеры.
Как сообщили в иркутском управлении СК, вечером в день пропажи девочка попала в объектив камеры видеонаблюдения. Ребенок по зебре перебегал дорогу, когда рядом проходили двое мужчин. А позднее за этими мужчинами прошла женщина с синим зонтом.
Правоохранители просят обратиться этих мужчин и женщину, а также всех, кто может что-то знать о местонахождении девочки, по телефонам: 02 или 8 (3953)
25–66-48, 41–20-03.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В поисках ребенка участвуют правоохранители и волонтеры.
Как сообщили в иркутском управлении СК, вечером в день пропажи девочка попала в объектив камеры видеонаблюдения. Ребенок по зебре перебегал дорогу, когда рядом проходили двое мужчин. А позднее за этими мужчинами прошла женщина с синим зонтом.
Правоохранители просят обратиться этих мужчин и женщину, а также всех, кто может что-то знать о местонахождении девочки, по телефонам: 02 или 8 (3953)
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