Сибиряк выпил в покоях императрицы и обокрал Павловский дворец

В Петербурге арестовали сибиряка, который ночью забрался в Павловский дворец и украл дорогую статуэтку.
ЧП случилось в ночь на 15 июня. Нетрезвый мужчина забрался во дворец, просто разбив окно, устроил застолье в покоях императрицы Марии Фёдоровны, супруги Александры III, и спокойно удалился, погуляв по музею. Впрочем, гость прихватил с собой статуэтку, изготовленную в память о сражении под Полоцком в октябре 1812 года.
Паника в музее поднялась только на утро. Сотрудники сообщили о произошедшем полицейским, а стражи порядка задержали мужчину, который приехал в Петербург из Иркутской области, на Сенной площади. В руках злоумышленник держал статуэтку, стоимость которой оценивается в 5 млн рублей.
Сначала задержанный пытался убедить полицейских, что нашел ценный артефакт в канаве, однако позднее признался в содеянном. Мужчина уже взят под стражу.
Теперь разобраться предстоит и в том, как охраняют Павловский дворец. Как отмечает «Фонтанка», сигнализация во дворце сработала, однако охранники, прибывшие по вызову, ничего подозрительного не обнаружили.
Паника в музее поднялась только на утро. Сотрудники сообщили о произошедшем полицейским, а стражи порядка задержали мужчину, который приехал в Петербург из Иркутской области, на Сенной площади. В руках злоумышленник держал статуэтку, стоимость которой оценивается в 5 млн рублей.
Сначала задержанный пытался убедить полицейских, что нашел ценный артефакт в канаве, однако позднее признался в содеянном. Мужчина уже взят под стражу.
Теперь разобраться предстоит и в том, как охраняют Павловский дворец. Как отмечает «Фонтанка», сигнализация во дворце сработала, однако охранники, прибывшие по вызову, ничего подозрительного не обнаружили.
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