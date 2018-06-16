Названы десять самых опасных для жизни профессий

Рыбаки, водители и мусорщики вошли в десятку самых опасных профессий в России.
В список самых опасных для жизни вошли как высокооплачиваемые, так и низкооплачиваемые профессии. Рейтинг составлен специалистами агрегатора вакансий Azduna на основе численности представителей профессии и данных статистики о количестве смертельных случаев на рабочих местах, передает «Российская газета». По данным Росстата, в 2017 году на рабочих местах погибли 1138 россиян.
Первое место в списке заняли рыбаки: в пересчете на 100 тысяч человек в России в прошлом году пришлось около 40 погибших на работе. Всего же в прошлом году на работе погибли 17 рыбаков. Зарплата рыбаков в России составляет в среднем 38,9 тыс. рублей.
На втором и третьем местах в рейтинге оказались строители и водители. Коэффициент смертности составил 17,9 и 17,3 на сто тысяч человек соответственно. В прошлом году на работе погибли 214 строителей и 39 водителей. Зарплата строителей в России в среднем составляет 34,8 тыс. рублей, водителей — 48,6 тыс. рублей.
Далее в списке лесорубы (19 погибших, коэффициент 15,7, средняя зарплата 37,4 тыс. рублей), шахтеры (128 погибших, коэффициент 12,9, зарплата в среднем 51,8 тыс. рублей) и моряки (8 погибших, коэффициент 11,3, средняя зарплата — 331,4 тыс. рублей). За ними идут фермеры (105 погибших, коэффициент 10,9 на 100 тысяч при среднем заработке 32,5 тысячи рублей) и пилоты — это самая высокооплачиваемая профессия. Пилоты получают в России в среднем 362 тыс. рублей. За прошлый год в России погибли 9 пилотов, в пересчете на 100 тысяч человек коэффициент составляет 10,5.
На девятом месте в рейтинге оказались мусорщики: их за год погибло 40 человек, в пересчете на 100 тысяч работников коэффициент составил 22,2 тысячи рублей. Замыкают десятку рабочие на заводах обрабатывающей промышленности. В прошлом году больше всего смертей на рабочем месте было зафиксировано именно на заводах — 254 человека, однако с учетом распространенности этой профессии коэффициент смертности составил 4,4 на 100 тысяч человек, средняя зарплата — 34,3 тыс. рублей.
Первое место в списке заняли рыбаки: в пересчете на 100 тысяч человек в России в прошлом году пришлось около 40 погибших на работе. Всего же в прошлом году на работе погибли 17 рыбаков. Зарплата рыбаков в России составляет в среднем 38,9 тыс. рублей.
На втором и третьем местах в рейтинге оказались строители и водители. Коэффициент смертности составил 17,9 и 17,3 на сто тысяч человек соответственно. В прошлом году на работе погибли 214 строителей и 39 водителей. Зарплата строителей в России в среднем составляет 34,8 тыс. рублей, водителей — 48,6 тыс. рублей.
Далее в списке лесорубы (19 погибших, коэффициент 15,7, средняя зарплата 37,4 тыс. рублей), шахтеры (128 погибших, коэффициент 12,9, зарплата в среднем 51,8 тыс. рублей) и моряки (8 погибших, коэффициент 11,3, средняя зарплата — 331,4 тыс. рублей). За ними идут фермеры (105 погибших, коэффициент 10,9 на 100 тысяч при среднем заработке 32,5 тысячи рублей) и пилоты — это самая высокооплачиваемая профессия. Пилоты получают в России в среднем 362 тыс. рублей. За прошлый год в России погибли 9 пилотов, в пересчете на 100 тысяч человек коэффициент составляет 10,5.
На девятом месте в рейтинге оказались мусорщики: их за год погибло 40 человек, в пересчете на 100 тысяч работников коэффициент составил 22,2 тысячи рублей. Замыкают десятку рабочие на заводах обрабатывающей промышленности. В прошлом году больше всего смертей на рабочем месте было зафиксировано именно на заводах — 254 человека, однако с учетом распространенности этой профессии коэффициент смертности составил 4,4 на 100 тысяч человек, средняя зарплата — 34,3 тыс. рублей.
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