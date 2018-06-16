Уголовное дело возбуждено после крушения Як-52 на Алтае

Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения самолета
Як-52 в Алтайском крае, где погибли два человека.
Как сообщается на сайте ведомства, уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
На месте ЧП работают следователи и криминалисты.
Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет самолет Як-52 упал в 10 км к юго-востоку от города Новоалтайска, не долетев 500 метров до взлетно-посадочной полосы аэродрома Гелион. После падения самолет загорелся. На борту разбившегося судна находились пилот и пассажир, оба погибли.
На месте ЧП работают следователи и криминалисты.
Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет самолет Як-52 упал в 10 км к юго-востоку от города Новоалтайска, не долетев 500 метров до взлетно-посадочной полосы аэродрома Гелион. После падения самолет загорелся. На борту разбившегося судна находились пилот и пассажир, оба погибли.
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