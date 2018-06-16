    Собянин рассказал о «совершенно развязном» Джоуи из приюта

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    • Фото: @MosSobyanin / twitter.com
    Собянин рассказал о «совершенно развязном» Джоуи из приюта

    Собянин рассказал о «совершенно развязном» Джоуи из приюта

    Собянин рассказал о «совершенно развязном» Джоуи из приюта
  • Фото: @MosSobyanin / twitter.com

    • Московский мэр рассказал, как ведет себя щенок Джоуи, которого он забрал из приюта.

    По словам Сергея Собянина, пес ведет себя «совершенно развязно» и не обращает никакого внимания на то, что живет у мэра Москвы.

    Сергей Собянин, мэр Москвы: «Что касается Джоуи, то, наверное, он — единственное существо, которому вообще все равно, что я мэр — ведет себя совершенно развязно».

    Также на встрече с волонтерами своего избирательного штаба Собянин отметил, что москвичи активно забирают животных из городских приютов, сообщает агентство «Москва».

    Напомним, приютить бездомную собаку Сергей Собянин решил в середине апреля. Мэр забрал домой щенка, которого на улице подобрали волонтеры, после посещения фестиваля «Пасхальный дар», где проходили мероприятия благотворительного проекта «Четвероногий друг».

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