    В Стамбуле задержаны 30 иностранцев, подозреваемых в терроризме

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    В Стамбуле задержаны 30 иностранцев, подозреваемых в терроризме

    В Стамбуле задержаны 30 иностранцев, подозреваемых в терроризме

    Силы безопасности Турции задержали 30 иностранцев по подозрению в причастности к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

    По данным газеты Yeni Safak, спецслужбы страны провели антитеррористическую операцию в семи районах Стамбула.

    У задержанных нашли пропагандистские материалы и документы, посвященные деятельности ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ). Подозреваемые планировали совершить нападения в городе, говорится в сообщении.

    Гражданство задержанных не уточняется.

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