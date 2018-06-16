В Стамбуле задержаны 30 иностранцев, подозреваемых в терроризме

Силы безопасности Турции задержали 30 иностранцев по подозрению в причастности к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
По данным газеты Yeni Safak, спецслужбы страны провели антитеррористическую операцию в семи районах Стамбула.
У задержанных нашли пропагандистские материалы и документы, посвященные деятельности ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ). Подозреваемые планировали совершить нападения в городе, говорится в сообщении.
Гражданство задержанных не уточняется.
У задержанных нашли пропагандистские материалы и документы, посвященные деятельности ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ). Подозреваемые планировали совершить нападения в городе, говорится в сообщении.
Гражданство задержанных не уточняется.
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