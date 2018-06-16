Российские ученые разработали уникального мобильного робота-хирурга

На операционный стол к первому российскому роботу-хирургу легла свинья по кличке Роза. Розе диагностировали миому матки и бесплодие, а если свинья не приносит потомства, ее усыпляют. Российский робот хирург твердой металлической рукой под присмотром главного уролога страны Дмитрия Пушкаря успешно удаляет опухоль.Роботы уже меняют жизнь не только свиньям. На одной немецкой ферме подопытными выступают уже коровы. Если раньше уборка навоза, кормление и дойка ложилась на плечи фермера, то сейчас за него все делают машины. Корова сама определяет, когда ее нужно доить, и в любое время сама подходит к роботу. Как правило, это происходит три раза в день. Таким образом снимается давление с вымени, и животное чувствует себя лучше.Экспериментами над животными никого не удивишь. Однако роботы уже делают операции и людям. Очевидное преимущество машины — точность движений., уролог, США: «90% операций, которые мы делаем на простате, роботизированы. И прогресс не стоит на месте. Мы начали делать операции на почки. Это первый шаг в развитии навыков, которые должны помочь в борьбе с раком почек».Российский ассистирующий робот-хирург в несколько раз меньше своего американского аналога, дешевле и более функционален., директор Института конструкторско-технологической информатики РАН: «Это работа инженерной команды, которая смогла поймать философию тех задач, которые поставили доктора в первую очередь, но упаковать в маленькое решение. И большое дело, что робот маленький, потому что он полностью цифровой».Использовать робота будут не только в урологии, но и в кардиохирургии. Его так называемая полевая версия может поместиться в небольшой чемоданчик. А если робота вооружить еще и лазером — и это для российских ученых уже не кажется чем-то фантастическим, — операции можно будет проводить на участках размером в десять микрон, то есть на клеточном уровне. На такое пока не способен ни один робот-хирург., главный уролог Минздрава РФ: «Мы считаем, что наша технология роботическая должна войти в ОМС, абсолютно. Это ни в коем случае не какая-то элитарная технология. Сегодня, чтобы вы понимали, робото-ассистированная хирургия во всем мире — это уже не элитарная какая-то хирургия, это ежедневная хирургия, и это очень важно».Подробности — в материале