Порошенко по телефону пригласил Макрона в гости

Президенты Украины и Франции обсудили конфликт в Донбассе.
Во время телефонного разговора Петра Порошенко и Эммануэля Макрона речь, в частности, зашла о ситуации в Донбассе и размещении миротворческой миссии ООН.
Кроме того, Порошенко призвал усилить давление на Россию из-за Олега Сенцова, Романа Сущенко, Владимира Балуха и других украинских заключенных в российских тюрьмах.
Также Порошенко пригласил президента Франции посетить Украину с визитом.
В свою очередь Макрон поздравил Порошенко с принятием закона о Высшем антикоррупционном суде, сообщили в пресс-службе украинского президента.
Кроме того, Порошенко призвал усилить давление на Россию из-за Олега Сенцова, Романа Сущенко, Владимира Балуха и других украинских заключенных в российских тюрьмах.
Также Порошенко пригласил президента Франции посетить Украину с визитом.
В свою очередь Макрон поздравил Порошенко с принятием закона о Высшем антикоррупционном суде, сообщили в пресс-службе украинского президента.
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