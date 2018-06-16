    Порошенко по телефону пригласил Макрона в гости

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    Порошенко по телефону пригласил Макрона в гости

    Порошенко по телефону пригласил Макрона в гости

    Президенты Украины и Франции обсудили конфликт в Донбассе.

    Во время телефонного разговора Петра Порошенко и Эммануэля Макрона речь, в частности, зашла о ситуации в Донбассе и размещении миротворческой миссии ООН.

    Кроме того, Порошенко призвал усилить давление на Россию из-за Олега Сенцова, Романа Сущенко, Владимира Балуха и других украинских заключенных в российских тюрьмах.

    Также Порошенко пригласил президента Франции посетить Украину с визитом.

    В свою очередь Макрон поздравил Порошенко с принятием закона о Высшем антикоррупционном суде, сообщили в пресс-службе украинского президента.

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