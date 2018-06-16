Первый за Уралом координационный центр донорства органов построят в Кузбассе

В Кузбассе планируют открыть координационный центр донорства органов. Он станет вторым в России и первым за Уралом. О высокотехнологичной медицинской помощи в сфере трансплантации речь шла на совещании в Кемеровской областной клинической больнице.

Как ожидается, новый центр позволит проводить больше операций по пересадке сердца, печени и почек.



Сергей Цивилёв, исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области: «Цель я всем медработникам поставил: стать номер один за Уралом и соответствовать лучшим мировым практикам. И все присутствующие сегодня на совещании проголосовали, что они эту цель поддерживают».



Участниками совещания были ведущие специалисты в сфере трансплантологии. Они подчеркнули, что в Кузбассе подобные операции делают уже давно, но теперь область может выйти на совершенно новый уровень.