    Первый за Уралом координационный центр донорства органов построят в Кузбассе. Кемеровская область, донорство, здравоохранение, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПервый за Уралом координационный центр донорства органов построят в Кузбассе

    Первый за Уралом координационный центр донорства органов построят в Кузбассе

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    Первый за Уралом координационный центр донорства органов построят в Кузбассе

    Первый за Уралом координационный центр донорства органов построят в Кузбассе

      В Кузбассе планируют открыть координационный центр донорства органов. Он станет вторым в России и первым за Уралом. О высокотехнологичной медицинской помощи в сфере трансплантации речь шла на совещании в Кемеровской областной клинической больнице.

      Как ожидается, новый центр позволит проводить больше операций по пересадке сердца, печени и почек.

      Сергей Цивилёв, исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области: «Цель я всем медработникам поставил: стать номер один за Уралом и соответствовать лучшим мировым практикам. И все присутствующие сегодня на совещании проголосовали, что они эту цель поддерживают».

      Участниками совещания были ведущие специалисты в сфере трансплантологии. Они подчеркнули, что в Кузбассе подобные операции делают уже давно, но теперь область может выйти на совершенно новый уровень.

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