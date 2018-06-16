Рокот космодрома: Валентина Терешкова видит космос во сне

«Чайка в космосе» — с подобными заголовками вышли советские газеты 55 лет назад. 16 июня 1963 года Валентина Терешкова стала первой женщиной в мире, совершившей полет вокруг Земли. Она провела на орбите почти трое суток, совершив 48 витков.

От деревни Большое Масленниково, где родилась Терешкова, ничего не осталось, но стоит соседнее село Никульское. Валентина Владимировна приезжает сюда, как на малую Родину. Сегодня здесь освятили новый храм Николая Чудотворца, где каждый день будут молится за Терешкову за то, что она — первая женщина, проложившая путь в космос.



Валентина Терешкова, космонавт: «Для меня находиться здесь — это все равно что самой холодной и чистой родниковой воды напиться».



Есть в православии такая традиция — ставить храмы в честь исторических событий и подвигов. Для участниц первого женского отряда космонавтов подвиг начинался еще на Земле. Их крутили на центрифугах, на 10 суток запирали в сурдокмерах в гробовой тишине. Проверяли устойчивость психики.



Валентина Пономарёва дублировала Терешкову, их было пятеро равных. Выбрали одну. Говорят, генсек Хрущёв оценил обаяние Терешковой, особенно, ее пролетарское происхождение. Трое суток в космосе, 48 витков вокруг Земли, 2 миллиона километров.



Валентина Терешкова: «Полет запланировали на сутки, но я могла просить у правительства продолжения полета, хотя была техническая неполадка».



Мы очень спешили обогнать американцев, чтобы именно советская женщина первой полетела к звездам. Возможно, поэтому в системе ориентации корабля перепутали полярность. Она, по словам Терешковой, реагировала с точностью до наоборот. Берешь управление вправо вверх, а «Восток-6» рыскает влево вниз. Терешкова признается, что в эти минуты о близкой катастрофе не думала, почему-то безумно хотелось черного хлеба и картошки с луком. Вспоминалась ярославская земля, которая и сейчас такая же щедрая.



Первая женщина-космонавт призналась, что космос ей снится до сих пор, это хороший, добрый сон. Как передает корреспондент НТВ Роман Соболь, сродни чуду, что простая ярославская девчонка, работница шинного завода, через парашютный спорт вышла в космос. Удача плюс тяжелый труд. И, конечно, за ней стояла вся страна. Терешкова уверена: Россия может вновь выйти в лидеры.