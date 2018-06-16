    Памятник Гагарину установили на юге Франции

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    Памятник Гагарину установили на юге Франции

    Памятник Гагарину установили на юге Франции

    Мемориальную доску Юрию Гагарину торжественно открыли на юге Франции.

    На мемориальной доске золотого цвета изображен портрет первого космонавта в шлеме.

    В честь открытия памятника выступил оркестр детского кадетского корпуса. На торжественной церемонии присутствовали глава департамента внешнеэкономических и торговых связей Москвы Сергей Черемин и генконсул РФ в Марселе Сергей Молчанов. Они возложили цветы к памятному знаку.

    Как сообщает «Интерфакс», мемориальную доску открыли на частном острове Бендор. Его Юрий Гагарин посетил в 1961 году после своего полета.

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